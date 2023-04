จบลงไปแล้วอย่างน่าประทับใจ! กับงาน Into The Korea-Verse: Colorful Spring Tour With K-Pop Star ที่ “แดฮวี” และ “อุง” AB6IX มามอบความสนุกสนานให้แฟนไทยได้ฟิน

งานจบลงแล้วอย่างน่าประทับใจโดย(Korea Tourism Organization Thailand) ผู้จัดกิจกรรมได้พาสองศิลปินหนุ่ม(Daehwi) และ(Woong) จากวง(AB6IX) มาสร้างความสนุกในกิจกรรมภายใต้สโลแกน Lets Go To Korea During Songkran ให้แฟนๆ ชาวไทยได้พบกับ 2 หนุ่มอย่างใกล้ชิด ผ่านโลก Metaverse และกิจกรรม Online Fan Meeting เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมางานนี้ KTO Thailand ได้พาทุกคนไปร่วมท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีในช่วงฤดูใบไม้ผลิของ 3 เมือง ไม่ว่าจะเป็นเมือง ปูซาน แทกู และชอลลานัมโด(มูอัน) ในโลก Metaverse ผ่านแอป Zepeto ตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีไกด์อวาตาร์อย่าง 2 หนุ่ม แดฮวี และอุง มาร่วมสร้างสีสันยกกำลังสองด้วยการเป็นคนนำทริปเองเลย และปิดท้ายความพิเศษด้วยกิจกรรมในรูปแบบใหม่ผ่านโลก Metaverse อย่างเว็บไซต์ Gather town เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากแฟนๆ ชาวไทยจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม Special Q&A กับแดฮวีและอุง จากวง AB6IX ซึ่งผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 'Finding K-Pop Star' และผ่านรอบตอบคำถามจาก Korea Colorful Quiz กับทาง KTO Thailand มาแล้วเท่านั้น ถือว่างานนี้จัดเต็ม และพิเศษมาก ๆ เลย สำหรับแฟนๆ ชาวไทยที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในบรรยากาศสุด Exclusive กับ แดฮวี และอุงในกิจกรรม Special Q&A นอกจากจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกับสองหนุ่มกันอย่างสนุกสนานแล้ว ทั้ง 2 ยังพูดประโยคภาษาไทยกับแฟนๆ แบบน่ารักมากๆ อีกด้วย โดยอุงพูดว่า “ABNEW Do you want to do this? อยากจะทำมั้ย ภารกิจของจักรวาลนี้” และแดฮวีพูดว่า “ABNEW เธอมันเริ่ด!!!!! ตัวแม่!!!! ตัวปัง!!!!!” รวมถึงพวกเขาสองคนยังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิให้กับแฟนๆ ที่เข้าร่วมงานนี้อีกด้วย และที่พิเศษสุดๆ คือยังมีผู้โชคดีอีก 20 คนที่ได้ร่วมถาม-ตอบกับแดฮวี และอุงแบบตัวต่อตัวอีกด้วยงานนี้ทำเอาเหล่าเอบีนิวส์ทั้ง 20 คน เขิลม้วนต้วนกันถ้วนหน้า และต่อด้วยกิจกรรมการแจกรางวัลพิเศษ Apple Watch SE จำนวน 2 รางวัล และรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นต์จากแดฮวี และฮุงอีกด้วย ก่อนจะปิดท้ายกิจกรรม จบลงด้วยการถ่ายภาพ Group Photo ร่วมกันระหว่างแดฮวี และอุง กับแฟนๆ ทำเอาเอบีนิวส์ไทยฟินหัวใจกันแบบสุดๆ เลย2 หนุ่ม แดฮวี และอุง ขอฝากทิ้งท้ายชวนแฟนๆ ชาวไทย Let’s Go to Korea during Songkran ไปเที่ยวเกาหลีในช่วงฤดูใบไม้ผลิของเกาหลี ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทยกันด้วย ถือว่างานนี้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบ และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี รวมถึงยังสร้างความทรงจำสุดพิเศษให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนอีกด้วย ฝากติดตามกิจกรรมต่อไปของทาง KTO Thailand ด้วย ต่อไปจะเป็นงานอะไร และจะพาใครมาพบกับแฟนๆ ชาวไทยอีกต้องรอติดตาม และห้ามพลาดโดยเด็ดขาด!!