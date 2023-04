พรีมาดอนน่าเตรียมกลับด้อม “FTISLAND” ประกาศคัมแบคคอนเสิร์ตที่ไทยในรอบ 5 ปี กับ FTISLAND LIVE 'RE : FTISLAND' IN BANGKOK

สิ้นสุดการรอคอยของพรีมาดอนน่าชาวไทย เตรียมปัดฝุ่นแท่งไฟ และเตรียมตัวให้พร้อมรับหนุ่มๆและคอนเสิร์ตที่รอคอยมากว่า 5 ปี เมื่อ Thailand Society และ Redcap ร่วมกับ Ujin Entertainment ประกาศการกลับมาของการกลับมาของวงดนตรีคุณภาพกับคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 18:30 น. ณ ไบเทค ฮอลล์ 1-3วงดนตรีป็อป-ร็อคสัญชาติเกาหลีที่เดบิวต์มามากกว่า 15 ปีแล้ว พวกเขาสร้างสมประสบการณ์มากมาย ไม่เพียงแค่ทางด้านงานเพลง แต่รวมถึงงานในวงการบันเทิงมากมายไม่ว่าจะเป็น ละคร พิธีกร ละครเวที ดีเจ หรือวาไรตี้ พวกเขามีเพลงฮิตที่ทุกวันนี้เรายังสามารถร้องตามกันได้สุดเสียงมากมายอย่าง Severely, I Hope, Love Sick, I Wish, Hello Hello, Bad Woman, Missing You และ After Love ความเป็น Entertainer ของพวกเขาทำให้ในทุกๆ คอนเสิร์ตสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่ได้ไปดูทุกครั้ง คอนเสิร์ตของจึงเป็นคอนเสิร์ตที่คุณควรดูสักครั้งในชีวิต หลังจากที่พวกเขาห่างหายจากคอนเสิร์ตที่เมืองไทยมากว่า 5 ปี พวกเขาทั้ง 3 อีฮงกิ,อีแจจิน และ ชเว มินฮวาน ก็ปักหมุดกลับมาพบเจอกับพรีมาดอนน่าชาวไทยอีกครั้ง โดยหลังจากที่พวกเขาปล่อยมิวสิควิดีโอเพลง DOOR ซึ่งเป็นเพลงซิงเกิลที่ 19 ของฝั่งญี่ปุ่น พวกเขาก็เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่นภายใต้ชื่อ ‘FTISLAND Autumn Tour 2022 – Door‘ ทันที แต่พวกเขาไม่ยอมปล่อยให้พรีมาดอนน่าที่ประเทศอื่นต้องรอคอนเสิร์ตใหญ่นาน พร้อมประกาศทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศอื่นเพิ่มเติมขึ้นทันที โดยทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้จะเริ่มที่ไทเป ต่อด้วย มาเก๊าและแน่นอนที่ประเทศไทยพรีมาดอนน่าทราบแล้วเปลี่ยน!! เตรียมปัดฝุ่นแท่งไฟ แล้วมาร้องเพลงฮิตของไปพร้อม ๆ กันในคอนเสิร์ตที่จะทำให้คุณหวนนึกถึงวันเก่าๆ ผ่านเสียงดนตรีหลากหลายอารมณ์ หลากมุมมองความรักในบทเพลงของพวกเขา เปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ทาง www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 5,500 / 4,500 / 3,500 / และ 2,500 บาท แฟนๆ สามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคอนเสิร์ต พร้อม Benefit ต่างๆ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.facebook.com/ftisland2023bkk เราอยากให้คุณได้สัมผัสความสนุกทุกๆ วินาทีจากเพลงของพวกเขา กับคอนเสิร์ตที่รอคอยมานานกว่า 5 ปี แล้วไปโดดกันให้สุดกับทุกเพลงฮิตของพวกเขากัน