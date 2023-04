“ปิ่น เก็จมณี” เคลื่อนไหวซัดโพสต์เด็ดแบบจุกๆ ฉันแข็งแกร่งขึ้น ฉลาดขึ้นจากความผิดพลาดของตัวเอง

เรียกได้ว่าแต่ละโพสต์ที่คุณแม่ลูกสามคนสวยอย่างออกมาแชร์ล้วนปังเป๊ะ ชวนสงสัยตอกย้ำว่าคือคู่รักยุค 90 เตียงหักเซ็นใบหย่าแน่นอน เพราะแม้ทั้งจะ ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆ แต่การกลับมาใช้นามสกุลเดิม "พิชัยรณรงค์สงคราม" และต่างคนต่างอันฟอลโลว์อินสตราแกรม ก็ยิ่งทำให้ชัดยิ่งขึ้นล่าสุดได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง เป็นการออกกำลังกายสุดสตรอง พร้อมแคปชั่นโดนใจว่า “Forget your past . Forgive yourself. And begin again right now” (ลืมอดีตของคุณให้อภัยตัวเอง และจากนี้ให้เริ่มต้นใหม่)นอกจากนี้ยังมีแคปชั่นในไอจีสตอรีที่เจ้าตัวโพสต์ภาษาอังกฤษแปลได้ว่า “ฉันแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉันต้องเป็น ฉันฉลาดขึ้นเพราะความผิดพลาดของตัวเอง ฉันมีความสุขขึ้นเพราะฉันเอาชนะความเศร้า ฉันรู้และฉันฉลาดขึ้นเพราะฉันได้เรียนรู้จากชีวิตของตัวเอง”