ขึ้นตำแหน่งคุณแม่ลูกสองแล้ว สำหรับ "น้ำฝน กุลณัฐ" ที่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่ากำลังตั้งท้องโดย "น้ำฝน" ได้โพสต์ภาพลูกสาว "น้องทาเรีย" กำลังถือภาพอัลตร้าซาวด์พร้อมแคปชั่น "ทาเรียมีน้องแล้ววววว… Number two is on the way #talyawinter"งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบ