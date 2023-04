ยิ่งคบนานยิ่งใช่เธอ !!! เนท โพสต์บอกรัก เอวา ประโยคสั้นๆแต่ทุกคำมาจากความรัก

เธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นเป็นทั้งชีวิต !! ตั้งแต่ตั้งสถานะคำว่าแฟนคุณหนูหมื่นล้าน เอวา ปวรวรรณ วีระภุชงค์ & เนท My Mate Nate ก็มีแต่ช่วงเวลาดีๆโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนได้ปลื้มจิตเชียร์กันสนั่นโซเชียลในความรักของทั้งคู่ที่ให้เกียรติกันตลอดเวลา และดูแลกันอย่างทะนุถนอม เรียกว่ายิ่งคบนานยิ่งใช่เธอ ล่าสุด หนุ่มเนท ได้โพสต์หวานที่แม้เพียงประโยคสั้นๆแต่ทุกคำมาจากความรัก@mymatenate ทําไมนักอวกาศถึงต้องไปอวกาศเพื่อดูโลก เพราะพี่สามารถเห็นโลกทั้งใบของพี่ได้ตอนพี่มองหนู 💜🌻I wonder why astronauts 🚀need to go to space just to see the world 🌎 because I can see mine by just looking 👀 at you 💜🌻โดย เอวา ก็ได้เข้ามาตอบคอมเม้นต์หวานตอบทันทีsunflowava ไม่ต้องรักเท่าฟ้า แต่ขอให้รักเท่าเดิม มีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปส่วนงานนี้ แฟนๆต่างเข้ามากดเลิฟรัวๆ ในความโซสวีทของ เอวา & เนท ที่ผ่านคนโสดอิจฉาตาลุกเป็นไฟ