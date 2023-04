Reebok ทุ่มเงินกว่า 18 ล้านบาท ยกยิมบุกใจกลาง Central World ทดสอบความเจ๋งรุ่น Nano X3

เมื่อเร็วๆ นี้แบรนด์ได้จัดกิจกรรมยกยิมมาอยู่ใจกลางเมืองอย่าง Central World เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนเมือง ที่รักในการออกกำลังกาย พร้อมเชิญมาร่วมทดสอบความเจ๋งของรองเท้า Reebok รุ่น Nano X3 ชูจุดเด่นด้วยระบบ Lift & Run Chassis พร้อมประกาศทวงบัลลังก์ผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มเทรนนิ่ง ซึ่งปีนี้ยังเตรียมทุ่มงบการตลาดกว่า 18 ล้านบาท เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มากที่สุดผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินค้านำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์แบรนด์ Reebok เผยถึงทิศทางการตลาดของแบรนด์ Reebok ในปัจจุบันว่า “ปัจจุบันผู้คนได้ให้ความสนใจในการออกกำลังกายมากขึ้น ทั้งในประเทศไทยเองหรือแม้กระทั่งต่างประเทศ เรียกได้ว่าเป็นส่วนนึงของชีวิตประจำวันแล้ว ซึ่งหลังจากผ่านช่วงวิกฤตโควิด-19 ทำให้บางท่านอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น และริเริ่มที่จะออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งรองเท้าคู่ใจหรือรองเท้าที่ดีคู่นึงในการออกกำลังกายที่จะช่วยซัพพอร์ทคุณนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก เรามั่นใจว่าเราเป็นเจ้าหนึ่งของตลาดกลุ่มฟิตเนสเทรนนิ่ง ที่จะสามารถเติมเต็มความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าของเรา ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่จับต้องได้”โดยงานในครั้งนี้เราได้เปิดตัว Reebok Nano X3 หรือรองเท้าออกกำลังกายตัวท็อปสุดในตระกูลเทรนนิ่ง รุ่นใหม่ล่าสุด X3 มาพร้อมจุดเด่นคือระบบ Lift & Run Chassis ที่เน้นให้ความมั่นคงในการทรงตัวขณะยกน้ำหนัก โดยที่พื้นชั้นกลาง (midsole) ยังมีความพิเศษเรื่องความนุ่มและเบาลงระหว่างออกแรงวิ่ง Reebok Nano X3 ชูจุดเด่นหลักด้านความมั่นคงและความทนทาน ทำให้รองเท้ารุ่นนี้ใช้ได้ในหลากหลายโอกาสมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าที่จะมุ่งไปในการออกกำลังที่เน้นการยึดเกาะเท่านั้น โดยรุ่นนี้จะเน้นใช้วัสดุอย่างน้อย 30% เป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทางรีบอคจึงได้จัดกิจกรรมยกยิมมาไว้กลางลาน Central World เพื่อสร้างแรงบันดาลใจรวมทั้งขนทัพนักกีฬากลุ่มเทรนนิ่งมากกว่า 100 ท่าน มาร่วมทดสอบความเจ๋งของรองเท้ารุ่น Nano X3 ในด่านการแข่งขัน Lift & Run Challenge ทั้งนี้ที่ผ่านมารีบอคจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้า “ออนแทรค” และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยจะเห็นได้จากยอดขายของรองเท้ากลุ่มเทรนนิ่งที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้เราก็ได้เตรียมงบประมาณทางการตลาดกว่า 18 ล้านบาท เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และคาดการณ์ว่ายอดขายจะเติบโตขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างน่าพอใจเมื่อเทียบกับสถานการณ์การแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงในตลาดรองเท้า และอุปกรณ์กีฬาบ้านเราด้านผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์แบรนด์ Reebok เผยถึงกลุ่มเป้าหมายของรองเท้า Nano X3 ว่า “จะเน้นกลุ่มที่ชื่นชอบในการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการยกน้ำหนัก เวทเทรนนิ่ง ที่กำลังมองหารองเท้าคู่ใจและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการออกกำลังของคุณได้ดียิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งกลุ่มลูกค้าที่พึ่งจะเริ่มหันมากออกกำลังกาย รองเท้า Reebok Nano X3 คู่นี้ก็จะช่วยให้คุณมั่นใจและหมดความกังวล และรีบอคมีช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากกว่า 130 ร้านค้าทั้ง Reebok shop, Supersports รวมไปถึงคู่ค้าต่างๆทั้งหลาย และที่ขาดไม่ได้ ช่องทางการขายออนไลน์หลักของบริษัทฯ Supersports.co.th ที่มีสินค้าเทียบเท่ากับหน้าร้าน เรียกได้ว่ายกร้านไปอยู่หน้าจอมือถือกันเลยทีเดียว”ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของแบรนด์ รีบอคได้ที่ Facebook official page, Instagram official account และ YouTube official channel และล่าสุดทางแบรนด์พึ่งได้เปิดตัว Line Official Account @reebokthailand โดยลูกค้าสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆที่เราจะจัดได้ผ่านช่องทางนี้ รวมไปถึงสามารถซื้อสินค้าออนไลน์แบบมีผู้ช่วยส่วนตัวได้ที่ Line add เช่นกันเกี่ยวกับ ReebokReebok เป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษที่มีประวัติมาอย่างยาวนานกว่า 128 ปี โดยริเริ่มมาจากบริษัทออกแบบรองเท้าวิ่งและภายหลังได้ขยายไลน์สินค้าการผลิตในกลุ่มแฟชั่น บาสเกตบอลและสนีคเกอร์ ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกประเทศไทยเราได้เน้นเจาะกลุ่มตลาดสินค้าออกกำลังกายเป็นหลักโดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนออกกำลังกายใน gym และ weight trainingจุดเด่นของ Reebok จะมีรองเท้าตระกูลหลักๆอยู่ 3 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นประเภทวิ่ง, เทรนนิ่ง และกลุ่มคลาสสิคตระกูลรองเท้าวิ่งของ Reebok คือ Floatride โดยจะเป็นชื่อโฟมหรือพื้นชั้นกลาง (midsole) ที่โดดเด่นในเรื่องของการเด้งคืนตัวของโฟมหรือมีการตอบสนองที่ดีมาก ทำให้รองเท้าวิ่งตระกูล Floatride เหมาะสำหรับการวิ่งทุกประเภททั้งวิ่งซ้อม ไปจนถึงวิ่งระยะไกลตระกูลรองเท้าประเภทเทรนนิ่งหรือออกกำลังกาย คือ Nano เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งนักกีฬาที่เคลื่อนไหวในรูปแบบที่มีแรงกระแทกสูง ต้องเน้นการยึดเกาะและมีความมั่นคง ความคล่องตัวเป็นหลักในส่วนของรองเท้าลำลองทาง Reebok เองก็ได้ให้ความสำคัญ โดยมีตัวชูโรงอย่างตระกูล Classic ที่เป็นรองเท้าที่ผสมผสานความคลาสสิค วินเทจกับสปอร์ตเข้าด้วยกัน เช่น Classic Leather และ Club C ซึ่งโด่งดังมากๆ ในหลายประเทศ