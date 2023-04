“ชาอึนอู” เขยไทยคัมแบ็คแบบซ่ากว่าเดิม ในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ “เอส โคล่า” โชว์ความ Awesome ชวนคนรุ่นใหม่ Gen Zest กล้าเป็นตัวเอง

ต้องบอกว่างาน est Presents “Awesome Night with CHA EUN WOO” ในครั้งนี้ เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของ “ชาอึนอู” ซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชีย-ศิลปินหนุ่มแดนกิมจิที่มีรอยยิ้มชวนละลาย ในฐานะ 1 ใน 4 พรีเซนเตอร์สุด Awesome ของ “เอส โคล่า” หลังจากปล่อยทีเซอร์ในงานเปิดตัวแคมเปญโฆษณา “Born to be Awesome เกิดมาซ่า..กล้าเป็นตัวเอง”เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ได้เห็นลุคสุดเท่ เสน่ห์ล้น และ Awesome ของ “ชาอึนอู” ในภาพยนตร์โฆษณาที่ร่วมแสดงกับไอคอนตัวแทนชาวเอเชียคนอื่น ๆ ได้แก่ “โบกี้ไลออน” “Yes Indeed” และ “3 สาวนักวอลเลย์บอลนิวเจน” ที่เชิญชวนคนรุ่นใหม่ Gen Zest (Gen Z และแฟน est) มาลิ้มรสความซ่าของ est พร้อมทั้งโชว์ความกล้าในแบบของตัวเอง เชื่อว่าเหล่าอโรฮ่าชาวไทยคงตั้งตารอที่จะได้พบกับตัวจริงของเขาและกิจกรรมสุดพิเศษต่างๆ ที่ “เอส โคล่า” จัดขึ้นเฉพาะในงานนี้เท่านั้นงานนี้ได้ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ เป็นพิธีกร แค่ซีนเปิดตัวก็ดูยิ่งใหญ่โดนใจแฟนคลับ “ชาอึนอู” ที่ปรากฏตัวในลุคสุด Awesome โบกมือทักทายบนพรมแดง เหล่าอโรฮ่าก็กรี๊ดจนลั่นลานพาร์ค พารากอน ก่อนที่จะทักทาย พร้อมประโยคเด็ด “สาดน้ำใส่ใครก็ไม่ยาก เท่าสาดใจใส่เธอ” และฝากให้ทุกคนเชื่อมั่นและพร้อมโชว์ความกล้าในแบบตัวเอง รวมทั้งลองดื่ม “เอส โคล่า” สูตรใหม่ที่รับรองว่าต้องถูกใจที่มาพร้อมแพ็คเกจใหม่ เชื่อว่าเหล่าแฟน ๆ จะต้องรัก “เอส โคล่า” เหมือนกับที่รักตัวเอง (ชาอึนอู) อย่างแน่นอนสำหรับเกมที่ชาอึนอูเตรียมไว้เล่นกับแฟน ๆ ประกอบด้วย 1) เกมใบ้คำด้วยท่าทาง (Guess the Word) ที่ชาอึนอูต้องเดาคำศัพท์จากท่าทางต่าง ๆ ที่แฟนคลับช่วยใบ้เพื่อทายคำให้ถูกต้อง 2) เกม This or that CHAEUNWOO ที่แบ่งแฟนคลับออกเป็น 2 โซน (ฟ้าและแดง) ตอบคำถามทายใจให้ตรงกับชาอึนอู 10 ข้อ และปิดท้ายด้วยเกมที่เรียกเสียงกรี๊ดได้อย่างสุด ๆ คือเกมที่ 3) เกม est Mystery Box ชาอึนอูทายสิ่งของภายในกล่อง 5 กล่องให้ถูกต้อง โดยทุกเกมจะมีการแจกของรางวัล พร้อมให้แฟน ๆ ที่เป็นผู้โชคดีได้ลุ้นรับโปสเตอร์ พร้อมลายเซ็นของชาอึนอูเป็นที่ระลึกอีกด้วย จบงาน est Presents “Awesome Night with CHA EUN WOO” แบบ Happy Ending นอนหลับฝันดีกันทุกคนยังไม่จบแค่นี้ เหล่าแฟนคลับยังสามารถตามไปพบความ Awesome ของ “ชาอึนอู” อีกครั้งในงาน KonnecThai ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 และ 30 เมษายนนี้ โดยเหล่า Gen Zest สามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ในราคาพิเศษ เพียงซื้อ “เอส โคล่า” แบบกระป๋องจำนวน 2 แพ็ค (12 กระป๋อง) ราคา 180 บาท ได้รับส่วนลดมูลค่า 2,000 บาท สำหรับการซื้อบัตรร่วมงาน KonnecThai รวมทั้งจะได้รับโปสเตอร์ชาอึนอูเป็นที่ระลึกอีกด้วย คูปองส่วนลดนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ซื้อ เอส โคล่า ภายในงาน est Presents “Awesome Night with CHA EUN WOO” เท่านั้นติดตามกิจกรรมความซ่าของแคมเปญ “Born to be Awesome เกิดมาซ่า…กล้าเป็นตัวเอง” หรือร่วมเป็น Gen Zest เหมือนอย่าง “ชาอึนอู” รวมทั้ง “โบกี้ไลออน” “Yes Indeed” และ “3 สาวนักวอลเลย์บอลนิวเจน” ได้ที่ Facebook: est พร้อมแล้วหรือยัง? ที่จะซ่า…กล้าเป็นตัวเอง