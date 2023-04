นาฬิกา RHYTHM ชวนร่วมกิจกรรม ส่งรูปถ่าย “RHYTHM เสน่ห์ของวันวาน”

แบรนด์นาฬิกาคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ได้การยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างดีในระดับโลก ก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ.2493) มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ เสียงนาฬิกากุ๊กกู เลียนเสียงนกได้เสมือนนกในธรรมชาติ และ เสียงดนตรีเมโลดี้ เสมือนเสียงเพลงจากเครื่องดนตรีจริง โดยนาฬิกา RHYTHM แต่ละเรือน สามารถตั้งให้ร้องเพลงได้ทุกชั่วโมง มีลูกเล่นต่าง ๆ มากมาย และหน้าปัดนาฬิกา ยังได้รับการดีไซน์ให้สามารถเคลื่อนไหวได้อีกด้วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีวา เวลเนส จำกัด เปิดเผยว่า “ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา RHYTHM อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยนำนาฬิกาแบรนด์ RHYTHM กลับมาสู่ตลาดในประเทศไทยอีกอีกครั้ง ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ มุ่งที่จะส่งเสริมให้ RHYTHM เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายที่ทุกครัวเรือนสามารถจับต้องได้ ในราคาเริ่มหลักร้อย ไปจนถึง หลักพัน เท่านั้น โดยมีหลายระดับราคาตามรูปแบบของดีไซน์และฟังก์ชั่นการใช้งาน เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยนาฬิกา แบรนด์คุณภาพระดับโลก พร้อมบริการหลังการขายที่มีมาตรฐาน และการรับประกันสินค้านานสูงสุดถึง 2 ปีRHYTHM เป็นแบรนด์นาฬิกาที่มีดีไซน์สวยหรู สง่างามน่ามองอย่างทรงคุณค่า เหมาะเป็นของกำนัล ของขวัญเพื่อสื่อความสำคัญในโอกาสพิเศษต่าง ๆ อย่างมีความหมายลึกซึ้งผ่านห้วงเวลา อันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องประดับตกแต่งภายในบ้าน ให้ดูงามสง่าอย่างมีดีไซน์ ภายใต้แนวคิด Real Time, Real Magic, Real Rhythmสำหรับ ช่องทางการจัดจำหน่าย นาฬิกา RHYTHM ได้แก่ Home Pro, Index, Living Mall และ ห้างสรรพสินค้าระดับชั้นนำทั่วประเทศ และ ยังจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ต่าง ๆ ดังนี้- Line Official: @rhythm.th ( https://lin.ee/EOoQnwn - Instagram: Rhythm Thailand ( https://www.instagram.com/rhythmthailand/ - Lazada: Rhythm Thailand ( https://www.lazada.co.th/shop/rhythm-thailand/ - Shopee : Rhythm Official Thailand ( https://shopee.co.th/rhythm_official - Call Center: 088-9879455RHYTHM ในโอกาสกลับมาสู่ตลาดประเทศไทยอีกครั้ง จัดกิจกรรมพิเศษ ย้อนวัยไปกับนาฬิกา RHYTHM ที่ยังคงกลิ่นไอแห่งความคลาสสิคไม่เสื่อมคลาย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม แชร์รูปภาพนาฬิกา RHYTHM รุ่นที่อายุมากกว่า 10 ปี และเขียนความประทับใจในตัวนาฬิกา RHYTHM (เปิดโพสต์เป็นแบบสาธารณะ) หรือ โพสภาพใน Facebook : RHYTHM Thailand พร้อม ติด Hashtag #RHYTHMThailand เพื่อแข่งยอด Like รับรางวัลมากมาย ได้แก่ รางวัลที่ 1 นาฬิกา Cuckoo Model: 4MJ423SR06 มูลค่า 27,900 บาท, รางวัลที่ 2 นาฬิกา Cuckoo Model: 4RH797SR01 มูลค่า 7,900 บาท และ รางวัลที่ 3 นาฬิกาแขวนผนัง Model: 4KGA06SR06 มูลค่า 1,290 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2566 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/rhythmwatch.th