RADWIMPS ประกาศเอเชียทัวร์ 2023 แล้ว!!! Bangkok ARE YOU READY?

วงร็อกแถวหน้า ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศเอเชียทัวร์สุดพิเศษในฤดูร้อนนี้ หลังจากข่าวการขายบัตรอเมริกาทัวร์หมดเกลี้ยง และประกาศยุโรปทัวร์ต่อทันที สำหรับเอเชียทัวร์ของเราก็ไม่น้อยหน้า เริ่มรอบแรกในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนจะไปต่อที่ ไทเป ไต้หวัน กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย กรุงเทพฯ และปิดท้ายที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566โยจิโระ โนดะ นักร้องนำกล่าวว่า "ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะแสดงความตื่นเต้นของตัวเองออกมาอย่างไร ผ่านมา 3 ปีแล้ว และพวกเราก็แก่ขึ้นถึง 3 ปี ซึ่งเพลงของพวกเราก็โตขึ้นเช่นกัน ผมจะไปหาแฟนๆ ทุกคน เหมือนกับว่าทุกคนคือคนรัก ที่ผมอยากพบ ดังนั้น เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับ ผมแทบจะรอไม่ไหวแล้ว!”โยสุเกะ ทาคาดะ เบส กล่าวเสริมว่า: “นานแล้วที่เราไม่ได้เล่นคอนเสิร์ต ที่ผู้ชมสามารถกรีดร้องและตะโกนได้ ดังนั้นผมจึงอยากสนุกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ”เมื่อเร็วๆ นี้ RADWIMPS ได้ร่วมงานกับ Kazuma Jinnouchi นักแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง เพื่อสร้างเพลงประกอบอนิเมชั่น ของผู้กำกับมากความสามารถอย่าง Makoto Shinkai เรื่อง “Suzume” ที่กำลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ทั่วเอเชียSuzume เปิดตัวในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ครองอันดับ 1 ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ ด้วยรายได้รวมกว่า 14.22 พันล้านเยน ในบ็อกซ์ออฟฟิศจนถึงปัจจุบัน! การเปิดตัวระหว่างประเทศเริ่มในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ในประเทศ ฮ่องกง ไต้หวัน และ มาเก๊า นอกจากนี้ Suzume ยังทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งในฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี และเวียดนาม จนถึงขณะนี้มีผู้ชมมากกว่า 2 ล้านคนแล้ว นอกจากนี้ Suzume ยังเปิดตัวในตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นั่นคือจีน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา และขายตั๋วล่วงหน้าได้ถึง 70 ล้านหยวน (10.17 ล้านเหรียญสหรัฐ) ก่อนออกฉาย ทำให้ Suzume กลายเป็นภาพยนตร์ที่มียอดขายล่วงหน้าสูงสุดสำหรับ ภาพยนตร์อนิเมชั่นของจีนเลยทีเดียว ซึ่งเพลงประกอบโดย RADWIMPS และ Kazuma Jinnouchi ก็ยังได้รับรางวัล "เพลงยอดเยี่ยม" จากงาน Japan Academy Awards ครั้งที่ 46 อีกด้วยRADWIMPS 4 หนุ่มสุดเจ๋ง ฟอร์มวงขึ้น ในปี 2544 ก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในปี 2548 หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็รวบรวมฐานแฟนเพลงในวงกว้าง โดยมีคนรุ่นใหม่เป็นแกนหลัก ออกผลงานสตูดิโออัลบั้มมาแล้ว 9 ชุด และร่วมสร้างสรรค์เพลงชื่อดังในวงการเพลงมากมาย ผลงานสร้างชื่อคือการทำสตูดิโออัลบั้ม สำหรับภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่อง "Your Name" ที่ทำลายสถิติก่อนหน้านี้ จนนำไปสู่การคว้ารางวัล Japanese Academy Awards สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม กิจกรรมทางดนตรีของพวกเขาไปไกลกว่าประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการทัวร์คอนเสิร์ตอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก นับว่าเป็นต้นแบบของวงร็อก ที่ประสบความสำเร็จจากความสามารถ ที่น่าจับตามมองมากที่สุดในปัจจุบันในเดือนพฤศจิกายน 2564 RADWIMPS ได้เปิดตัวสตูดิโออัลบั้มล่าสุด “FOREVER DAZE” และออกทัวร์ทั่วประเทศญี่ปุ่น คอนเสิร์ต “FOREVER DAZE” จึงเป็นความท้าทายอย่างที่สุด เพราะพวกเขาได้ทำทัวร์คอนเสิร์ต ตลอดช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ซึ่งพวกเราต่างมีความเชื่อที่ว่า ดนตรีที่พวกเขาสร้างขึ้น จะนำพาความหวัง และทำให้แฟนๆ ก้าวไปข้างหน้าและในปีนี้ สำหรับแฟนๆ ชาวไทย ไม่ต้องรอนาน เพราะพวกเขากำลังจะกลับมา เพื่อสร้างความฝัน และความหวังให้กับทุกคน ด้วยบทเพลงของพวกเขาอีกครั้ง พบกับ RADWIMPS On Tour ในเอเชีย RADWIMPS Asia Tour 2023- 21 กรกฎาคม 2023 โซล, ประเทศเกาหลีใต้ @ YES24 LIVEHALL- 23 กรกฎาคม 2023 ไทเป, ไต้หวัน @ Zepp New Taipei- 25 กรกฎาคม 2023 กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย @ Zepp Kuala Lumper- 27 กรกฎาคม 2023 กรุงเทพฯ, ประเทศไทย @ UNION HALL- 30 กรกฎาคม 2023 จาการ์ตา อินโดนีเซีย @ Basket Hall Senayan GBKงานนี้ผู้จัดมากคุณภาพอย่าง Avalon Live พร้อมแล้วที่จะสร้างสรรค์ความสุขอย่างต่อเนื่อง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: AVALONLIVE , Twitter: Officialavalon เพราะปีนี้ จัดหนัก จัดเต็ม แน่นอน!