“ใหม่” ใส่แล้วหวิว แฟชั่นอิน LA ทำคอนเทนต์ 10 นาทีก็เอาไปขาย ไม่คิดค่าสไตลิสต์ “เต๋อ” ขอแค่อยู่กับตนก็พอ

เพิ่งคว้ารางวัลเวทีระดับโลก นักแสดงนำหญิงในงาน “The 36th Huading Awards” ที่สหรัฐอเมริกา ล่าสุดเผยอย่างภูมิใจในงานงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ Ragnarok Origin ในงาน Sail into the fantasy world of Ragnarok Origin ลั่นพยายามพัฒนาตัวเองทุกโปรเจกต์ขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลย ทั้งแฟนไทยและแฟนอินเตอร์ ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ ก็ดีใจมากๆ แค่เขาเล็งเห็นใหม่ก็ดีใจมากๆ แล้ว กับรางวัลการแสดงในทุกๆ อย่างเลย ไม่ว่าจะที่เมืองไทยหรือต่างประเทศ แค่มีชื่อเรา เขาเห็นคุณค่าในงานการแสดงของเรา เราก็รู้สึกดีใจและภูมิใจแล้ว ดีใจมาก ก็ตอบรับเลยว่าไปค่ะ ก็บินไปรับที่อเมริกา แล้วใหม่ไปแค่ 2 วันเองถามว่าเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ให้คนเห็นความสามารถของเราในการแสดงไหมเรายังรู้สึกว่ามันยังได้อีก เรายังทำได้ดีกว่านี้ คิดว่าวันนึงก็จะเก่งกว่านี้ให้ได้ วันนี้ก็ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ใหม่ไม่สามารถมองเห็นตัวเองในการทำอาชีพอะไรได้อีกแล้วนอกจากการแสดง ก็คงจะแสดงไปเรื่อยๆ จนอายุ 50 ปี ใหม่ชอบ จากที่ตอนเด็กๆ ไม่รู้จักมัน รู้สึกว่าทำไม่ได้แน่ๆ ร้องไห้กลับบ้านดีกว่า จนทุกวันนี้ชอบมาก ชอบจริงๆ รู้สึกดีใจที่ได้เจอสิ่งที่ตัวเองรักตั้งแต่อายุยังน้อยถามว่าเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงไหม จริงๆ ตั้งใจว่าจะเป็นนางงาม แต่ไปไม่รอด ไม่คิดคิดว่าตัวเองจะมาเป็นแบบทุกวันนี้ แต่พอเรามีโอกาสเราก็ทำให้เต็มที่”งบไม่พอ แต่งหน้าตัวเอง“เป็นคนชอบเรื่องแฟชั่นอยู่แล้ว อยากใส่อะไรก็จะคุยกับพี่ๆ ทีมก็จัดชุด จัดเครื่องเพชรมาให้ ก็ดีใจมากๆ แล้วใหม่แต่งหน้าเอง โขกหน้าเอง แต่ผมมีช่างไปทำให้ทุกคนรู้ก็งงๆๆ ทำไมแต่งหน้าเอง ส่วนกางเกงสั้นที่ไม่สั้น ก็ไม่มีอะไรโป๊ เสื้อแขนยาว ขายาว ใส่กางเกงใน ไม่มีอะไรโป๊”ใส่ชุดลายสกรีนบอดี้ผู้หญิงแค่ 10 นาทีแล้วเปลี่ยนชุดเลยถ้าใครอยากจะซื้อชุดต่อจากดาวิกา ติดต่อซื้อได้ที่ดาวิกา ดาวิบายดาวิกา ในอินสตาแกรม คือคนมองเยอะมาก แต่ไม่มองเท่าชุดกางเกงสั้น อีกชุดนึงฟ้าๆ ก็ใส่แป๊บเดียวเหมือนกัน เพราะคนที่ขับรถผ่านไปเปิดกระจกมาแซวหมดเลย เราก็บิดๆ เปลี่ยนชุดดีกว่า”ดูแลเสื้อผ้าให้ “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดูแลได้ ไม่คิดค่าสไตลิสต์ ขอแค่เลี้ยงข้าวและอยู่กับตนก็พอ“พยายามดูแลลุงให้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วพี่เขาก็ไปจัดการเอง (เลยได้เป็นเสื้อแหวกอกมา?) ใหม่ไม่อยากให้แหวกขนาดนั้นเลยทุกคน แต่มันเป็นชุดหน้าร้านไง ถ้าเราไปจิกเราต้องซื้อ แล้วคือมันแพงก็เลยไม่ได้จิก พี่เขาบอกเดี๋ยวเอามือดึงเองก็ได้ถามว่าหวงเขาไหม เขาไปงานไง กลัวว่ามันจะเปิดมากเกินไป คือเวลามีคำชมว่าพี่เขาดูดีขึ้น ดูสุขภาพดีขึ้น เราจะภูมิใจ ก็ไม่ถึงขนาดว่าเราอยู่เบื้องหลัง