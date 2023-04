“ไอซีเอส” เดินหน้าเฟสสอง รับเศรษฐกิจฟื้น ยกขบวนร้านดังตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้า ร้านอาหาร-สินค้าไอที-แฟชั่น-สุขภาพ-เครื่องสำอาง

ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ตรงข้ามไอคอนสยาม เดินหน้าเฟสสองเต็มตัว ขนทัพแม็กเนตร้านดังเปิดบริการแล้ววันนี้ เพื่อตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของลูกค้าได้ครบทุกกลุ่ม ตอกย้ำแลนด์มาร์คใหม่ย่านฝั่งธนบุรี นำโดยกลุ่มอาหาร ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ Rep Coffee ซานตาเฟ่ ชาบูและสุกี้ยากี้ Katei Shabu, You & I, เอี่ยวไถ่สุกี้, เตี๋ยวเรือเสาวรีย์ พร้อมร้านหนังสือ ซีเอ็ดบุ๊กเซ็นเตอร์ สินค้าวาไรตี้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Daiso, Jaymart, VIVO, กันยง แอร์ และสินค้าพร้อมบริการอื่นๆ อีกมากมาย เสริมทัพหลังจากเปิด Lotus’s Privé แห่งแรกไปเมื่อต้นมกราคม นอกจากนั้น เตรียมเปิดพื้นที่สำนักงานให้บริการ 1 เม.ย. นี้ เช่นกันไอซีเอส Lifestyle Complex แห่งใหม่ย่านฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่ริมถนนเจริญนคร พื้นที่ 5 ไร่ (ฝั่งตรงข้ามไอคอนสยาม เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าเจริญนคร BTS สายสีทอง) ในรูปแบบ “มิกซ์ยูส” ซึ่งให้บริการครบครันทั้งพื้นที่รีเทล อาคารสำนักงาน และโรงแรม เป็นอาคารสูง 29 ชั้น ตอบโจทย์ความครบครันทุกมิติ ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในฝั่งธนบุรี ภายใต้แนวคิด Always A Good Day ‘ความสุขของทุกวันที่ ICS’ หลังเปิดให้บริการเฟสแรกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ถึงวันนี้ประกาศความพร้อมในการเปิดให้บริการในเฟสสอง ยกขบวนร้านค้าชั้นนำ สินค้าเด็ด แบรนด์ดัง ที่พร้อมเข้ามาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้าได้อย่างครบครันมากยิ่งขึ้น โดยดีเดย์เปิดให้บริการเต็มพิกัดตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม เป็นต้นไปกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด กล่าวว่า ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ตรงข้ามไอคอนสยาม ถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่ย่านฝั่งธนบุรี โดยมีความตั้งใจให้ที่นี่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้าให้ครบทุกมิติ โดยหลังจากที่ได้เปิดบริการไอซีเอสเมื่อมกราคมที่ผ่านมา ก็พบว่าได้รับการตอบรับอย่างดี สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งฝั่งกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรี และนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ซึ่งไอซีเอสจะเข้ามาเสริมความครบครันของเมืองด้วยรูปแบบ “มิกซ์ยูส” ทั้งธุรกิจรีเทล โรงแรม และพื้นที่สำนักงานออฟฟิศ“ไอซีเอสจะช่วยเพิ่มความถี่ในการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าทั้งบริเวณย่านคลองสานและฝั่งธนบุรีทั้งหมด ด้วยสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถมาใช้บริการได้ทุกวัน โดยมีแม็กเนตสำคัญ เป็นความร่วมมือกับธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของเมืองไทย โลตัส เปิดตัวแบรนด์ Lotus’s Privé (โลตัส พรีเว่) เป็นสาขาแรกที่โครงการไอซีเอส บนพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตร ชั้น B1 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทันสมัยในระดับพรีเมียมอีกด้วย นอกจากนี้ในเฟสถัดมา พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป ซึ่งลูกค้าจะพบกับความครบครันของร้านค้าที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบไลฟ์สไตล์ของทุกเพศทุกวัย ทั้งร้านอาหาร สินค้าไอที แฟชั่น เครื่องสำอาง และสุขภาพ” คุณสุพจน์ กล่าวสำหรับร้านค้าที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติม ที่จะมาเติมเต็มความครบครัน เริ่มที่ ชั้น M พบกับร้านขายสินค้าเครื่องอาบน้ำ สกินแคร์ Soap for Soul และ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ชั้น 1 ร้านขายอัญมณี SYN Diamond, ร้านทำเล็บรูปแบบใหม่สไตล์คาเฟ่ Flash Nail, ชั้น 2 ห้างทอง พรีเมี่ยม โกลด์ เยาวราช, ร้านค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท สินค้าวาไรตี้นำเข้าจากญี่ปุ่น Daiso, Jaymart ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์เสริมและแกดเจ็ต, กันยง แอร์, VIVO แบรนด์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมชั้นนำ, #Hashtag956 เปิดให้บริการ 2 จุด, Gadget House, Focus Film ร้านจำหน่ายและให้บริการติดฟิล์มและกระจกกันรอยชั้น 3 ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊กเซ็นเตอร์ , MUSE โรงเรียนสอนดนตรี, MR.D.I.Y ร้านค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน อุปกรณ์ฮาดแวร์ และสินค้าหลากหลาย, ซานตาเฟ่ ร้านอาหารประเภทสเต๊ก และอาหารสไตล์ตะวันตก, HQ กระเป๋าเดินทาง, โคเวย์ ร้านจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ,เตี๋ยวเรือเสาวรีย์, Rep Coffee ชั้น 4 Happy Pig ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, Katei Shabu บุฟเฟ่ต์ ชาบูสุกี้ยากี้ สไตล์คันไซ และ อาหารญี่ปุ่น, Joyliday สวนสนุกน้องใหม่, You & I ร้านสุกี้บุฟเฟต์สไตล์จีนสุดพรีเมียม,เอี่ยวไถ่สุกี้ ต้นตำรับสุกี้หม้อไฟสูตรโบราณ, Mamemi คาเฟ่นมถั่วเหลือง, Muscle Inc แหล่งรวมแบรนด์เสริมอาหารชั้นนำ, SIP ปังปิ้งโรตี, ร้านกาแฟพันธุ์ไทย และสำหรับพื้นที่อาคารสำนักงาน พร้อมเปิดบริการในวันที่ 1 เมษายน นี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเติมเต็มกลุ่มลูกค้าของโครงการไอซี เอสให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ ไอซีเอส ได้มอบความพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กับแคมเปญโปรโมชั่น ไอซีเอส สงกรานต์ มั่งมีศรีสุข 2023 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2566 – 21 พฤษภาคม 2566 สำหรับ สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ซื้อสินค้าภายในช็อปในไอซีเอส (ยกเว้นอาหาร เครื่องดื่ม แลกโลตัส พรีเว่) ครบ 1,500 บาท แลกรับ SUMMER BAG 1 ใบ มูลค่า 250 บาท หรือช็อปสินค้าภายโลตัส พรีเว่, อาหาร และเครื่องดื่มภายในไอซีเอส ครบ 800 บาท รับคูปองส่วนลดจาก Lotus's Privé มูลค่า 50 บาททันที ***ตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขายนอกจากนี้ ไอซีเอส ยังเดินหน้าจับมือพันธมิตร โรงพยาบาลศิริราช เตรียมเปิดตัว “SIRIRAJ H Solutions” เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรที่มีการขยายบริการนอกพื้นที่โรงพยาบาลแห่งแรกในศูนย์การค้า และโรงแรมระดับโลก ฮิลตัน การ์เด้น อินน์ กรุงเทพ ไอซีเอส เจริญนคร ที่พร้อมเปิดบริการห้องพักกว่า 241 ห้อง ภายในปี 2566 นี้อีกด้วยไอซีเอส ถือเป็นการขยับครั้งสำคัญที่จะสามารถเป็นพื้นที่รองรับการขยายของธุรกิจภาคบริการของไอคอนสยาม ความเป็น ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ของที่นี่ สามารถตอบโจทย์และเป็นแม่เหล็กสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะสนับสนุนไอคอนสยาม แลนด์มาร์กริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความสมบูรณ์ในการให้บริการสำหรับคนทุกกลุ่ม และ ครบมิติมากขึ้น และวันนี้พร้อมแล้วให้ทุกคนมาสัมผัสความครบครันทุกมิติ ทั้งสินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าไอที แบรนด์แฟชั่น ธุรกิจบริการด้านความงามและเครื่องสำอางระดับแถวหน้า รวมไปถึงร้านค้าที่ให้บริการด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และร้านอาหารแบรนด์ดังมากมาย กับคอนเซ็ปต์ “Always A Good Day ความสุขของทุกวันที่ ICS” ที่ครบครันทุกมิติมากยิ่งขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1338 หรือ Facebook: ICS