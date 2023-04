GMMTV เปิดตัวหนัง รักแรกโคตรลืมยาก (My Precious) “นนน-ฟิล์ม” นำทีมชวนย้อนคิดถึงรักครั้งแรก!!!  เข้าฉาย 27 เม.ย.นี้ ในโรงภาพยนตร์

“GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย เปิดตัวโปรเจกต์หนังเรื่องล่าสุด “รักแรกโคตรลืมยาก (My Precious)” ภาพยนตร์ที่จะพาคุณย้อนกลับไปหวนนึกถึง “รักครั้งแรก” ระลึกความหลังที่โคตรเจ็บ แต่โคตรจำ ผลงานการกำกับของ “ณภัทร จิตวีรภัทร” และ “ขนิษฐา ขวัญอยู่” เผยเรื่องราว “รักแรก” ลืมไม่ยาก แต่แม่ง “โคตรยาก” นำแสดงโดย “นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์, ฟิล์ม-รชานันท์ มหาวรรณ์” ร่วมด้วยทีมนักแสดง “โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี, ชิม่อน-วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์, นีโอ-ตรัย นิ่มทวัฒน์, ยูโร-ธนเศรษฐ์ สุริยะพรชัยกุล, วิว-เบญญาภา จีนประสม ฯลฯ” พร้อมปักหมุดวันเข้าฉายให้คิดถึงรักครั้งแรกอีกครั้ง 27 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์“รักแรกโคตรลืมยาก (My Precious)” ภาพยนตร์ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2542 พร้อมเติบโตและเรียนรู้เรื่องราวความรักไปกับ “ต๋อง” (รับบทโดย นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์) เด็กผู้ชายในวัย 16 หัวโจกของแก๊งสุดห่ามประจําโรงเรียน และแก๊งเพื่อนอย่าง “โด่ง” (รับบทโดย โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี), “แบงค์” (รับบทโดย ชิม่อน-วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์), ไม้ (รับบทโดย นีโอ-ตรัย นิ่มทวัฒน์) และ “เปา” (รับบทโดย ยูโร-ธนเศรษฐ์ สุริยะพรชัยกุล) ที่มักจะก่อวีรกรรมสุดป่วนสร้างความปวดหัวให้กับเหล่าครูในโรงเรียนอยู่เสมอ แต่แล้ววันหนึ่ง “ต๋อง” และเพื่อนๆ เกิดนึกสนุกเล่นพิเรนทร์กลางห้องเรียน จนทําให้ “ต๋อง” ถูกทําโทษด้วยการย้ายมานั่งอยู่หน้า “หลิน” (รับบทโดย ฟิล์ม-รชานันท์ มหาวรรณ์) นักเรียนดีเด่นประจําโรงเรียนที่ทั้งน่ารักและเรียนเก่ง แถมยังเป็นคนที่เหล่าเพื่อนๆ ในแก๊งของต๋องแอบชอบอีกด้วย มีเพียง “ต๋อง” ที่ไม่ได้ชอบ “หลิน” เพราะเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ ‘โคตรเจ๋ง’ เกินกว่าจะชอบใคร แต่สุดท้ายด้วยความใกล้ชิดเพราะต้องติวหนังสือให้กันก็เกิดเป็นความรู้สึกดีๆ ที่พวกเขาเรียกมันว่า “รักแรก" และต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน “รักแรก” ก็ยังคงเป็นคนที่เราไม่มีวันลืมอยู่ดีระลึกความหลังที่โคตรเจ็บแต่โคตรจำกับเรื่องราวของรักครั้งแรกในภาพยนตร์ “รักแรกโคตรลืมยาก (My Precious)” พร้อมกัน 27 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์