"ตูน บอดี้สแลม" ชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีฝันจากเวที THE POWER BAND ขึ้นระเบิดความมันส์บนคอนเสิร์ต BODYSLAM “พูดในใจ” THE B SIDE CONCERT

กลับมาอีกครั้งสำหรับคอนเสิร์ตครั้งพิเศษของวงดนตรีร็อคตัวจริงของไทย ในงาน BODYSLAM “พูดในใจ” THE B SIDE CONCERT กับบทเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นได้ร้อง แต่เป็นบทเพลงที่อยู่ในใจของพวกเรา Bodyslam ทุกคน ที่จัดเต็มความสนุกสุดมันส์กว่า 3 ชั่วโมงเต็มนอกจากเสียงร้องที่ทุกคนคิดถึง และเสียงดนตรีที่หนักแน่นถึงใจแล้ว ยังมีไฮไลท์พิเศษ!! คือการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนดนตรีจากเวทีประกวดดนตรี THE POWER BAND ที่มีดีกรีไม่ธรรมดา มีแววความสามารถทางดนตรีที่พัฒนาต่อได้ มาร่วมขึ้นแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตกระทบไหล่ซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทย ตูน บอดี้สแลม หรือ ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย ซึ่งถือเป็นการชิมลางสู่การเป็นนักดนตรีมืออาชีพโดยแท้จริง!ทั้งนี้การที่น้องๆ จะได้มีโอกาสขึ้นเล่นคอนเสิร์ตกับวงดนตรีระดับประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจะต้องมีทักษะทางดนตรีที่ครบเครื่องเป็นเอกลักษณ์ และมีเคมีในการเล่นดนตรีที่โดดเด่นสามารถเข้ากับวง BODYSLAM ได้อย่างลงตัว เพื่อทำโชว์ออกมาได้อย่างมืออาชีพ เรียกได้ว่านี่คือ บันไดแห่งความสำเร็จของเวที THE POWER BAND ที่ยึดคอนเซ็ปต์ “THE POWER OF POSSIBILITIES ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้” กำลังผลิดอกออกผล ปั้นคนดนตรีสู่อุตสาหกรรมดนตรีไทยให้เกิดขึ้นจริง"ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย" กล่าวว่า “หลายๆ คนคงรู้ว่า พวกเราบอดี้สแลมเกิดจากการรวมตัวกันของเยาวชนกลุ่มหนึ่ง เมื่อ 20-30 ปีที่แล้ว เจอกันตามเวทีประกวดดนตรีครับ และสุดท้ายโชคชะตาก็นำพาเรามารวมตัวกัน เป็นความโชคดีของพวกเราที่ได้ใช้ชีวิตบนความฝัน ได้ใช้ชีวิตกับดนตรีที่เรารัก ขอบคุณหลายๆ โอกาสที่มอบให้กับบอดี้สแลม และในวันนี้เราจึงอยากมอบโอกาสให้เยาวชนคนเก่งจากเวที THE POWER BAND ได้ขึ้นมาบนเวทีคอนเสิร์ตกับพวกเราบอดี้สแลม หวังว่าพวกเขาจะได้เข้าใกล้ความฝันมากยิ่งขึ้นครับ”สำหรับน้องๆ จากเวทีประกวดดนตรี THE POWER BAND ที่ได้รับเลือกร่วมเล่นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ประกอบด้วย สองสาวจากวง The PicLic Band นางสาวสุทธิดา พันธ์ศรี มือกีตาร์ และนางสาวปณิชา มณีวรรณ ตำแหน่ง นักร้องนำ นอกจากนี้ยังมีน้องๆ จากวงอุดรพิทยานุกูล นายทัตชัย ธรรมวงศ์ ตำแหน่งทรอมโบน, นายพิทวัส คุณชื่น ตำแหน่ง เทเนอร์แซกโซโฟน และนายพัสกร ศรีหะ ตำแหน่ง ทรัมเป็ต ร่วมแสดงในเพลงสุดฮิต ‘คิดฮอด’ ทันทีที่เริ่มโชว์บรรยากาศเต็มไปด้วยโมเมนต์แห่งความสนุก ความประทับใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งดนตรี ที่สร้างประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับเยาวชนคนดนตรีที่มีความฝันทั้งนี้ รอบการแสดงคอนเสิร์ต BODYSLAM “พูดในใจ” THE B SIDE CONCERT จะมีการจัดแสดงต่อเนื่องจนถึงวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพมหานคร