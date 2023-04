เชค แช็ค ประเทศไทย พร้อมเสิร์ฟเบอร์เกอร์ให้คุณแล้ว

สั่นสะเทือนกรุงเทพฯ ให้ซัมเมอร์นี้คึกคักและร้อนแรงยิ่งกว่าเคย กับการเปิดตัวสไตล์ไฟน์แคชชวลจากนิวยอร์ก ที่มาเปิดสาขาแรกในประเทศไทย ที่เซ็นทรัล เวิลด์ พร้อมชวนแช็คแฟนคลับ ร่วมเฉลิมฉลองด้วยกิจกรรมพิเศษมากมาย เริ่มตั้งแต่การเปิดตัวด้วยรถตุ๊กตุ๊ก เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่คนทั่วโลกนึกถึง พร้อมการแสดงโขน “Hanuman Fighting for Burger” ที่ดูสนุกและมีความร่วมสมัย และกิจกรรมการแสดงดนตรี การวาดภาพการ์ตูนจากศิลปินร่วมสมัย ที่เชค แช็ค ประเทศไทย ตั้งใจจัดทำขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยมีเหล่าคนบันเทิงแฟนคลับตัวจริงของเชค แช็ค อาทิมาร่วมฉลองกับการเปิดตัวในครั้งนี้สำหรับสไตล์การตกแต่งภายในร้านของแชค แช็ค ประเทศไทย มาในคอนเซ็ปท์ Urban Oasis ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก เชค แช็ค สาขาแรกที่มหานครนิวยอร์ก ผสานกับพลังความคึกคักไม่หลับใหลของกรุงเทพมหานคร เชค แช็คตั้งใจสร้างร้านให้เป็นพื้นที่สำหรับทุกคนให้ได้มาผ่อนคลายในบรรยากาศแบบมีระดับ พร้อมป้ายร้านอันเป็นเอกลักษณ์ของเชค แช็ค ซึ่งมีชื่อเมนูซิกเนเจอร์เพื่อดึงดูดสายตาและต้อนรับแขกทุกคน การตกแต่งร้านมาในโทนสีชมพูและสีเขียวพาสเทลที่ให้สัมผัสของความรู้สึกละมุนละไม ตัดกับเพดานโลหะเงินสูงโปร่งร่วมสมัย ผนังลูกฟูกสลับจังหวะพอดีกับกระเบื้องสีชมพูนวลตา และสีเขียวของใบไม้ชุ่มฉ่ำที่จะทำให้คุณอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเชื่อมโยงไปถึงสวนสาธารณะเมดิสันสแควร์พาร์ค นอกจากนี้แขกยังสามารถดื่มด่ำบรรยากาศด้านนอกระเบียง ที่รองรับได้ 36 ที่นั่ง อร่อยไปกับแช็คเบอร์เกอร์ ดูผู้คนที่ผ่านไปมาบนลานกว้างของ centralwOrldส่วนเมนูของ เชค แช็ค ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีกับความอร่อยในแบบ made-to-order ของเบอร์เกอร์เนื้อแองกัส, ไก่ทอดกรอบ, มิลค์เชคที่ปั่นด้วยมือ, น้ำเลมอนเนดที่ทำสดๆ ที่ร้าน, เบียร์, ไวน์ ฯลฯ และเมนูพิเศษสำหรับประเทศไทย เชค แช็ค ได้สร้างสรรค์เมนูพิเศษ เพื่อจะสะท้อนเอกลักษณ์ของอาหารไทยสไตล์กรุงเทพ ในรูปแบบของ City Shake กับ Pandan Sticky Rice Shake (มิลค์เชคข้าวเหนียวเจลลีใบเตย) ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้าวเหนียวแก้วใบเตย มิลค์เชคข้าวเหนียวเจลลีใบเตย ทำจากวานิลลา โฟรเซ่น คัสตาร์ด ไอศกรีมพรีเมียมสูตรพิเศษของเชค แช็ค ผสมผสานกลมกล่อมกับน้ำนมข้าว ใส่ข้าวเหนียว และน้ำตาลโตนด เสิร์ฟพร้อมวิปครีม และตกแต่งด้วยผงใบเตย และอีกหนึ่งความพิเศษ กับ เมนูคอนกรีต (Concretes) ไอศกรีมพรีเมี่ยมปั่นผสม mix-ins เชค แช็คสร้างสรรค์เมนู CentralSwirled ทำจากจากวานิลลาโฟรเซ่นคัสตาร์ด ผสมกับคาราเมลน้ำปลาหวาน ตกแต่งด้วยขนมผิงและมะพร้าวกรอบการใช้น้ำปลาเป็นการใส่ลูกเล่นแบบไทยๆ ช่วยเพิ่มเสน่ห์และความสนุกให้กับคาราเมลได้เป็นอย่างดี และเมนู Coconuts About You คอนกรีตที่มีส่วนผสมของวานิลลาโฟรเซ่นคัสตาร์ด ผสมกับเนื้อมะพร้าวกะทิ น้ำกะทิหอมๆ ท้อปด้วยคุ้กกี้ชอร์ตเบรดและทับทิมกรอบ โรยด้วยถั่วทอง เป็นเมนูพิเศษเพื่อการเฉลิมฉลองการเปิดตัวสาขาแรกในประเทศไทยโดยเฉพาะโดยแฟนคลับตัวจริงของเชค แช็ค ที่มาต่อคิวใช้บริการในวันเปิดตัว (วันที่ 30 มีนาคม 2566) ได้รับของขวัญพิเศษ แขกท่านแรกของคิวจะได้รับเบอร์เกอร์ เซต ฟรี! ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 เซต จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับแขก 100 ท่านแรกในคิวจะได้รับของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อฉลองแช็คแรกเท่านั้นเชค แช็ค เซ็นทรัลเวิลด์ สถานที่ตั้ง: เชค แช็ค เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า, 4-4/1, 4/2 เลขที่ B130/2-3, ชั้น 1, เซ็นทรัล เวิลด์ พลาซ่า, ถนนราชดำริ, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ, 10330 ประเทศไทย เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 22.00 น. Facebook: facebook.com/shakeshackthailandInstagram: @shakeshackthailand