“โต้ง ทูพี-ไอซ์ พาริส” ร่วมงาน เปิดตำนานบทใหม่! Calippo Star Wars Lightsaber Ice

ไอศกรีมวอลล์ประเทศไทยจัดงานเพื่อเปิดตัวการร่วมมือกันครั้งแรกของไอศกรีมวอลล์ คาลิปโป (Wall’s Calippo) และ สตาร์ วอร์ส (Star Wars) กับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด วอลล์ คาลิปโปไลท์เซเบอร์ไอซ์ (Wall’s Calippo Lightsaber Ice) ไอศกรีมรูปทรงแบบหลอดในตำนาน ที่ใครเห็นก็ต้องนึกถึงดาบไลท์เซเบอร์ทั้งสองสีตามแบบฉบับของสตาร์ วอร์ส เพื่อตอบโจทย์ซัมเมอร์นี้ให้สนุกยิ่งกว่าเคย ด้วย 2 รสชาติใหม่ รสสตรอว์เบอร์รี (Red Lightsaber) เปรี้ยวหวานลงตัวกำลังดีและ รสบลูเลมอน (Blue Lightsaber) ที่เปรี้ยวอร่อยสดชื่นสุดๆ ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุเช่นนี้ไอศกรีมวอลล์ คาลิปโป จับมือกับ สตาร์ วอร์ส ภาพยนตร์สงครามจักรวาลสุดคลาสสิกที่โด่งดังระดับตำนานสร้างตำนานบทใหม่กับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุด วอลล์ คาลิปโป ไลท์เซเบอร์ไอซ์ ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Choose Your Destiny And Taste The Force’ ที่ทั้งงานได้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นห้วงอวกาศอันไกลโพ้นเหนือจินตนาการให้ผู้เข้าร่วมงานได้สดชื่นไปกับการกินไอศกรีมวอลล์ คาลิปโปไลท์เซเบอร์ไอซ์ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะพาทุกท่านไปสู่สงครามจักรวาลแห่งสตาร์วอร์สผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสามารถเลือกฝั่งที่ต้องการได้ ทั้ง Dark Side และ Light Side สัมผัสกับประสบการณ์สุดล้ำ ผ่านการตกแต่งของโซนต่างๆ ตั้งแต่ คาลิปโปขนาดยักษ์ที่มาในรูปแบบของดาบไลท์เซเบอร์ อาวุธอันเป็นเอกลักษณ์ของเหล่าเจได (Light side) และซิธ (Dark side) ในเรื่อง พร้อมจำลองให้เห็นฐานทัพของทั้งสองฝ่าย ผ่านห้อง Infinity Room สำหรับ Dark Side ตกแต่งด้วยกระจกสะท้อนทั้งหมดพร้อมพื้นลาวาเล่าเรื่องถึงฐานทัพของฝ่ายมืดที่ดาวมุสตาฟาร์ถัดมาเป็นห้องของ Light Side ถูกจำลองเป็นที่นั่งในห้องบังคับยานอวกาศมิลเลนเนียมฟอลคอน พร้อมด้วยไฟ LED ที่ฉายขึ้นจอคล้ายกับภาพ Hologram ในภาพยนตร์ ที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกลุ่ม Rebellion ในส่วนถัดมายังได้มีส่วนจัดแสดงของสะสมต่างๆ เช่นดาบไลท์เซเบอร์ อาวุธคู่กายเจได, หน้ากาก Stormtrooper, ตัวละครจำลอง และอื่นๆ ที่หาชมได้ยากมารวมกันไว้ในงานด้วยกันกิจกรรมภายในงานได้มีการพูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการร่วมงานกันครั้งนี้ โดย “อบิจิต กุลคาลนิ” และ “ณิชาพัชร วลัยพัชรา” ตัวแทนจากกลุ่มธุรกิจไอศกรีมวอลล์ ประเทศไทย ได้กล่าวว่า วอลล์ คาลิปโปเป็นกลุ่มสินค้า ที่สร้างความสดชื่นและความสนุกให้กับทุกคนโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ เราต้องการออกสินค้าใหม่เพื่อต้อนรับซัมเมอร์ที่แสนพิเศษ ที่ทุกคนจะได้ออกมาสนุกกันเช่นเดิม จึงได้มีการคิดถึงคอนเซ็ปต์ต่างๆ ที่น่าสนใจและจะสร้างความสนุกสนานให้กับผู้บริโภค การร่วมมือกับสตาร์ วอร์ส เพื่อนำเสนอจุดเด่นของไอศกรีมรูปแบบหลอด ผ่านการดีไซน์เป็นดาบไลท์เซเบอร์ จึงเป็นทางเลือกที่ลงตัว เพราะสตาร์ วอร์ส คือภาพยนตร์ในตำนาน ที่เป็นที่รู้จักและชื่นชอบโดยผู้คนทุกเพศทุกวัย และดาบไลท์เซเบอร์ก็เป็นที่น่าจดจำ และเป็นแรงบันดาลใจให้วอลล์นำจุดแข็งรูปทรงหลอดของคาลิปโปมารวมกับอาวุธสุดไอคอนิก ทำให้เกิดเป็นวอลล์ คาลิปโป ไลท์เซเบอร์ไอซ์ (Wall’s Calippo Lightsaber Ice) ขึ้นมา โดยใช้สีของไอศกรีมเป็นตัวแทนของสองขั้วอำนาจในเรื่องอย่าง เหล่าเจได (Light Side - สีฟ้ารสบลูเลมอน) และซิธ (Dark Side - สีแดงรสสตรอเบอร์รี) เพื่อให้ทุกคนที่ชื่นชอบในภาพยนตร์อยู่แล้ว รู้สึกคุ้นเคยจนกลายเป็นไอศกรีมที่ใครๆ ก็กล่าวถึง