หลังจากที่สาดความหวานทั้งจุ๊บ ทั้งหอม เปิดตัวแฟนหนุ่มต้อนรับปีใหม่ไปแล้วนั้น ล่าสุดอดีตนักร้องหนุ่ม "เรืออากาศโท สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล" หรือ "สิงโต เดอะสตาร์" ออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังบมรักสุกงอม ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแล้วโดย "สิงโต เดอะสตาร์" ได้โพสต์ภาพแฟนหนุ่มคุกเข่าและจับมือ พร้อมแนบข้อความว่า "Yes I Do Lol #MerryYou #Manager #วิถีพ่อลูกอ่อน … DADDY HAVE TO STRONG "งานนี้ก็มีเพื่อนๆ และแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับนักร้องหนุ่มกันยกใหญ่