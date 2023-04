สื่อจอมแฉเผย “อิมจียอน - อีโดฮยอน” จาก The Glory ซุ่มออกเดต ความสัมพันธ์เกินรุ่นพี่รุ่นน้อง

สื่อจอมแฉได้เปิดเผยภาพแอบถ่ายระหว่าง อิมจียอน วัย 32 ปี ดับ อีโดฮยอน วัย 27 ปี ซึ่งเป็นภาพที่ทั้งคู่เดินอยู่ด้วยกันเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ผ่านมารายงานระบุว่า ในวันที่หิมะตกหนัก อิมจียอน ได้เดินทางไปหา อีโดฮยอน ที่บ้าน พร้อมกับสร้างซีนโรแมนติกด้วยการปั้นตุ๊กตาหิมะตัวจิ๋ว ก่อนนำมาตั้งไว้กระโปรงหน้ารถของ อีโดฮยอน พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกวันต่อมาทั้งคู่ไปที่สวนสาธารณะ ฝ่ายชายได้ไปหากาแฟมาให้ทั้งคู่ได้ดื่มแก้หนาวDispatch ระบุด้วยว่า ทั้งคู่เริ่มปิ๊งรักกันในช่วงท้ายๆของการถ่ายทำ The Glory แม้ว่าต่างฝ่ายต่างเจอกันจากการเวิร์คช็อปนักแสดงมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแม่จะปิ๊งรักกันแต่ทั้งคู่ก็เลือกจะปิดบังและเก็บเป็นความลับ ทางด้านทีมงานได้ระบุว่า “ทีมเวิร์คของ The Glory เป็นอะไรที่พิเศษมาก ทุกคนนัดเจอไปดินเนอร์ด้วยกันบ่อยๆ น่าจะต้องเป็นช่วงเวลาแบบนั้นที่ทำให้ความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้น”ในเดือน ม.ค. 2023 ที่ผ่านมา อีโดฮยอน ยุ่งกับการถ่ายทำงานถึง 2 เรื่องด้วยกันทั้ง The Good Bad Mother ทางสถานี jTBC และภาพยนตร์ Grave Digger แต่เขาก็ไม่เคยพลาดออกไปดินเนอร์กับทีมงานและทีมนีกแสดง The Glory เลยสักครั้งซึ่งระหว่างที่ออกไปกินมื้อค่ำกันร่วมกับทีมนักแสดงและคนเขียนบท อีโดฮยอน ก็เคยแสร้งทำเป็นผู้จัดการของ อิมจียอน โดยพาเธอขึ้นรถตู้ที่ผู้จัดการส่วนตัวของเขามารับ พร้อมอาสาพานักแสดงสาวไปส่งบ้านซึ่ง Dispatch ยังระบุด้วยว่าในวันไวท์เดย์ที่ผ่านมา ( 14 มี.ค. ) ทั้งคู่ยังไปออกเดตกันที่ย่าน กึมโฮดง ด้วย