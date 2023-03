พลังแห่งความเป็นไปได้! เปิดเรื่องราว 5 เด็กเก่ง! จากเวที THE POWER BAND ได้รับเชิญขึ้นคอนเสิร์ต BODYSLAM “พูดในใจ” THE B SIDE CONCERT

สำหรับน้องๆ จากเวทีประกวดดนตรี THE POWER BAND ที่ได้รับเลือกร่วมเล่นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ประกอบด้วย สองสาวจากวง The PicLic Band นางสาวสุทธิดา พันธ์ศรี มือกีตาร์ และนางสาวปณิชา มณีวรรณ ตำแหน่ง นักร้องนำ นอกจากนี้ยังมีน้องๆ จากวงอุดรพิทยานุกูล นายทัตชัย ธรรมวงศ์ ตำแหน่งทรอมโบน, นายพิทวัส คุณชื่น ตำแหน่ง เทเนอร์แซกโซโฟน และนายพัสกร ศรีหะ ตำแหน่ง ทรัมเป็ต ร่วมแสดงในเพลงสุดฮิต ‘คิดฮอด’ ทันทีที่เริ่มโชว์บรรยากาศเต็มไปด้วยโมเมนต์แห่งความสนุก ความประทับใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งดนตรี ที่สร้างประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับเยาวชนคนดนตรีที่มีความฝันนายพัสกร ศรีหะ ตัวแทนวงอุดรพิทยานุกูล จากเวทีประกวดดนตรี THE POWER BAND 2022 Season2 กล่าวว่า การได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่ตูน เป็นสิ่งที่เกินฝันของผมไปมากๆ ไม่เคยคิดเลยครับว่าจะมายืนตรงจุดนี้ เพราะผมเริ่มจากเด็กวงโยธวาทิตธรรมดา ชื่นชมผลงานของพี่ตูนมาตลอด ถ้าไม่ใช่เพราะการประกวดเวที THE POWER BAND ในวันนั้น ผมคงไม่มีโอกาสได้เล่นดนตรีกับศิลปินระดับประเทศ ซึ่งพี่ๆ บอดี้สแลมมืออาชีพมากๆ ครับ ช่วยเหลือ แนะนำ บอกเทคนิคการเล่นต่างๆ ให้พวกเรา ร่วมถึงการแสดงบนเวทีอย่างไรให้สนุก พวกผมซ้อมกันหนักมากๆ เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด เพราะประสบการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรก และอาจเป็นครั้งเดียวในชีวิตของพวกผมที่จะไม่มีวันลืมนางสาวสุทธิดา พันธ์ศรี ตัวแทนวง The PicLic Band จากเวทีประกวดดนตรี THE POWER BAND 2022 Season2 กล่าวว่า เมื่อรู้ว่าจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่ๆ วงบอดี้สแลม ตื่นเต้นมากๆ ดีใจจนร้องไห้เลยค่ะ เพราะพี่ๆ วงบอดี้สแลมทำให้หนูรักในเสียงดนตรี และเป็นไอดอลของหนูตั้งแต่เด็กๆ ตอนอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตตัวสั่นไปหมด พยายามรวบรวมสติ และเล่นให้เต็มที่ที่สุด ปล่อยอารมณ์ไปตามเพลง วันนี้เป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงของหนู เพราะหนูอยากเป็นศิลปินหญิง มอบความสุขให้กับคนฟัง และอยากฝากถึงคนที่มีความฝันทางดนตรี ว่าอย่าลังเลในความสามารถของตัวเอง ขอให้มุ่งมั่นทำให้เต็มที่ การที่จะเก่งดนตรีได้ต้องฝึกซ้อมทุกวัน และเชื่อว่าวันหนึ่งความฝันนั้นจะเป็นจริงได้ โดยทั้ง 5 เด็กเก่งจากเวที The Power Band ได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ต BODYSLAM “พูดในใจ” THE B SIDE CONCERT จำนวน 5 รอบ ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 3 เมษายน 2566 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพมหานครทั้งนี้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพันธมิตรทางดนตรี ยังมุ่งมั่นสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีศักยภาพทางดนตรี และพร้อมเปิดโอกาสให้คนไทยได้ก้าวสู่การเป็นศิลปินในระดับประเทศและสากล เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปอย่างต่อเนื่อง#KingPowerThaiPowerพลังคนไทย #ThePowerofPossibilities #ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้ #THEPOWERBAND