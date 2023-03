“ยุ้ย” จับมือ Yes Care Real Elixir ออกแคมเปญ “ตาสว่างกับ Yes Care” ช่วยเหลือผู้มีปัญหาด้านการมองเห็นแต่ขาดทุนทรัพย์

ล่าสุดเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสายตาโดยการรับเป็นพรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้เกิดจากที่เจ้าตัวเคยประสบปัญหาทางดวงตามาก่อน และต้องใช้เวลาในการรักษา จึงอยากรณรงค์ให้ทุกคนดูแลรักษาดวงตาและตระหนักถึงความสำคัญของดวงตา เนื่องจากเราทุกคนมีดวงตาแค่คู่เดียวแต่ต้องใช้งานดวงตาเพื่อการมองเห็นไปตลอดชีวิต จึงได้ริเริ่มโครงการโดยร่วมมือกับแบรนด์ เรียล อิลิคเซอร์ (Real Elixir) ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นแต่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ ดูคลิปได้ที่นี่โดยโครงการนี้มีที่มาจากการที่ยุ้ยเล็งเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก เพราะยุ้ยเองเคยมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาถึงขั้นกระจกตาทะลุ และรุนแรงถึงขั้นต้องหยุดงานแสดงไปช่วงหนึ่งเพื่อเข้ารับการรักษาดวงตา จึงเข้าใจดีว่าดวงตาเป็นสิ่งสำคัญมากเพียงใด และรู้ซึ้งว่าการมองเห็นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของคนเรามาก ในโอกาสนี้จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านดวงตาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้ได้รับโอกาสในการรักษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เยส แคร์(Yes Care) มาช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางด้านดวงตาโดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีจำนวนผู้พิการทางด้านการมองเห็นถึง 184,711 ราย โดยสูงเป็นอันดับที่ 3 จากกลุ่มผู้พิการทั้งหมด และจากผลสำรวจของ The first rapid assessment of avoidable blindness (RAAB) ในประเทศไทยระบุว่า “สภาวะตาบอด” สามารถป้องกันได้กว่า 92% และสามารถรักษาได้กว่า 76.8% หากผู้ที่มีปัญหาทางด้านดวงตาได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีผู้พิการทางการมองเห็นที่ไม่ได้รับสิทธิ์ และไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการและการรักษาจากภาครัฐมากกว่าหนึ่งแสนคนจากประชากรรวมทั้งหมดในประเทศไทย