BETWEEN BAB คัดผลงานศิลปะกว่า 60 ชิ้นงาน โดย 28 ศิลปิน จัดแสดงให้ชมฟรี 24 มี.ค. – 30 มิ.ย. นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์

คัดสรรผลงานศิลปะกว่า 60 ชิ้นงาน โดย 28 ศิลปิน ที่เคยร่วมจัดแสดงในเทศกาลฯ BAB ครั้งก่อนๆ ภายใต้หัวข้อ “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต” “ศิลป์สร้าง ทางสุข” และ “โกลาหล : สงบสุข” และรวบรวมผลงานบางชิ้นจากคอลเลกชั่นสะสมของมูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่นิทรรศการ BETWEEN BAB เป็นหนึ่งในโปรแกรมของเทศกาลฯ ที่มุ่งมั่นสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านศิลปะ และส่งเสริมวัฒนธรรมการชื่นชมและเข้าใจในศิลปะร่วมสมัยให้กับทั้งชุมชนคนรักศิลปะ ผู้ที่สนใจ และเป็นกิจกรรมพักผ่อนให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันพุธ ถึงวันเสาร์11:00 น. ถึง 20:00 น.ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566นำเสนอผลงานโดยศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง และศิลปินที่มีชื่อเสียงจากนานาทวีปจากเอเซีย ยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย ร่วมด้วย: มารีน่า อบราโมวิช (เซอร์เบีย / สหรัฐอเมริกา), เอพีวาย อาร์ต เซ็นเตอร์ คอลเลคทีฟ (ออสเตรเลีย), ชเว จอง ฮวา (เกาหลีใต้), จรัสพร ชุมศรี (ประเทศไทย), วิตอเรีย คริบบ์ (บราซิล), Dorairolg (จีน), จูเลีย ฟูลเลอร์ตัน-แบทเทน (เยอรมนี), มาริ คาตายามะ (ญี่ปุ่น), จอมเปท คุสวิดานันโต (อินโดนีเซีย), กาเบรียล มาสซาน (บราซิล / เยอรมนี), นักรบ มูลมานัส (ประเทศไทย), ซาร่าห์ นักวี (อินเดีย), นวิน หนูทอง (ประเทศไทย), เถกิง พัฒโนภาษ (ประเทศไทย), คอสมัส พาฟลิดีส (กรีซ), อัลวิน รีอามิลโล (ฟิลิปปินส์), วินเซนต์ ชเว็งก์ (เยอรมนี), ชิฮารุ ชิโอตะ (ญี่ปุ่น), ไมตรี ศิริบูรณ์ (ประเทศไทย), วสันต์ สิทธิเขตต์ (ประเทศไทย), วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ (ประเทศไทย), มิร์ทิลล์ ทีแบย์เรงซ์ (ฝรั่งเศส), อันอินสไปร์ บาย เคอเรนท์ อีเวนต์ส์ (ประเทศไทย), กวิตา วัฒนะชยังกูร (ประเทศไทย), ดาว วาสิกศิริ (ประเทศไทย), ซู เจิน (จีน), ปานพรรณ ยอดมณี (ไทย), จาง เค่อฉุน (จีน)____________________________________________Bangkok Art Biennale is excited to announce the BETWEEN BAB exhibition, now open at the Queen Sirikit National Convention Center!The BETWEEN BAB exhibition features over 60 selected artworks by 28 artists presented in the previous editions of the biennale themed “Beyond Bliss”, “Escape Routes”, and “CHAOS : CALM” consecutively, and also from the Bangkok Art Biennale Foundation collection.As part of the BAB educational program, BETWEEN BAB aims to build a stronger appreciation and understanding of contemporary art in the community, and offer leisure activity for visitors of Queen Sirikit National Convention Center.Days: Wed - SunTime: 11.00 - 20.00Duration: 24 MAR - 30 JUN 2023Entry fee: FreeBETWEEN BAB’s participating contemporary artists range from the emerging to the established, with representation from across Asia, Europe, America and Oceania: Marina Abramovic (Serbia / USA), APY Art Centre Collective (Australia), Choi Jeong Hwa (South Korea), Jarasporn Chumsri (Thailand), Vitória Cribb (Brazil), Dorairolg (China), Julia Fullerton-Batten (Germany), Mari Katayama (Japan), Jompet Kuswidananto (Indonesia), Gabriel Massan (Brazil / Germany), Nakrob Moonmanas (Thailand), Sarah Naqvi (India), Nawin Nuthong (Thailand), Be Takerng Pattanopas (Thailand), Kosmas Pavlidis (Greece), Alwin Reamillo (Philippines), Vincent Schwenk (Germany), Chiharu Shiota (Japan), Maitree Siriboon (Thailand), Vasan Sitthiket (Thailand), Wasinburee Supanichvoraparch (Thailand), Myrtille Tibayrenc (France), Uninspired by Current Events (Thailand), Kawita Vatanajyankur (Thailand), Dow Wasiksiri (Thailand), Xu Zhen (China), Pannaphan Yodmanee (Thailand), Zhang Kechun (China).For more information, please visit bkkartbiennale.com and follow us on social media @BkkArtBiennaleOr join the conversation via # bkkartbiennale #bangkokartbiennale #BETWEENBAB