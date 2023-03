สื่อญี่ปุ่นตีข่าว Studio Ghibli ระส่ำระสายหนัก! หลังผู้ก่อตั้งบริษัทเปย์หญิงไทยไม่ลืมหูลืมตา

Studio Ghibli, Inc. เป็นสตูดิโอแอนิเมชันของญี่ปุ่น ที่สร้างผลงานระดับตำนานมากมาย โดยมีมาสคอตและสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือตัวละครชื่อ Totoro จากภาพยนตร์อะนิเมะเรื่อง My Neighbor Totoro ในปี 1988 และมีผลงานภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของญีปุ่นมาแล้วหลายเรื่อง อาทิ Spirited Away (2001), Howl's Moving Castle (2004) และ Ponyo (2008)โดยในปีนี้ Studio Ghibli กำลังจะมีภาพยนตร์เรื่อง How do you live เป็นผลงานใหม่เข้าฉาย แต่กลับเกิดข่าวไม่ดีมากมาย ตั้งแต่การเสียชีวิตของ "อิซาโอะ ทากาฮาตะ" หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Ghibli ขณะที่ "ฮายาโอะ มิยาซากิ" ก็มีข่าวปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่อย่างไรก็ตาม แต่ที่กำลังสั่นคลอน Ghibli มากที่สุดในขณะนี้กลับเป็นปัญหาส่วนตัวของ "โทชิโอะ ซูซูกิ" โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์อนิเมะของญี่ปุ่น และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ยาวนานของฮายาโอะ มิยาซากิ ตลอดจนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธาน Studio Ghibl หนึ่งในผู้ผลิตอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของญี่ปุ่นและโด่งดังในระดับโลกนั่นเองมีข่าวว่า "โคจิ โฮชิโน่" ซึ่งเป็นประธานของ Studio Ghibli มาตั้งแต่ปี 2008 ตัดสินใจจะเกษียณออกจากบริษัท และจะสิ้นสุดการทำงานในเดือนมิถุนายน เพราะไม่สบายใจกับปัญหาบางอย่างในบริษัทโดยปัญหาที่ทำให้ โคจิ โฮชิโน่ ไม่สบายใจถึงขั้นลาออกก็คือ ประเด็นส่วนตัวของ "โทชิโอะ ซูซูกิ" โปรดิวเซอร์ของบริษัท และเป็นประธานคนแรกของ Studio Ghibli นั่นเองตามข่าวระบุว่า "โทชิโอะ ซูซูกิ" พบรักกับหญิงไทยคนหนึ่ง เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เปิดกิจการสปา และร้านอาหารในเมืองไทยซึ่งเขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็น และเขียนนิยายเรื่องแรกในชีวิตโดยมีเธอเป็นแรงบันดาลใจด้วยปัญหาก็คือ โทชิโอะ ซูซูกิ วัย 74 ปี ได้นำหญิงไทยคนดังกล่าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการรับรองร้านอาหารตีม Studio Ghibli ในเมืองไทย รวมถึงออกโฟโตบุ๊คเกี่ยวกับสวนสนุกของ Studio Ghibli อย่างเป็นทางการโดยให้หญิงสาวชาวไทยที่เป็นคนสนิทของเขาเป็นช่างภาพ ทั้งๆ ที่เธอไม่ได้มีประสบการณ์ในฐานะช่างภาพมืออาชีพมาก่อนเลย"พนักงาน Ghibli คร่ำครวญว่าพวกเขาถูกบังคับให้ทำงานจิปาถะที่เกี่ยวข้องกับเธอ ภายใต้คำสั่งของคุณซูซูกิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าครองชีพของเธอทาง Ghibli ก็เป็นคนจ่ายทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเธอทำงานกับคุณซูซูกิ" สื่อญี่ปุ่นอ้างคนวงในของ Studio Ghibli"คุณ ซูซูกิมีแผนจะตีพิมพ์หนังสือ สุดท้ายขาดทุน เขามีเงื่อนไขว่าจะใช้ผู้หญิงไทยที่รู้จักเป็นช่างภาพ มีนิทรรศการภาพถ่ายจะจัดขึ้น ซึ่งคุณซูซูกิเป็นผู้เสนอเช่นกัน"พนักงาน Ghibli ได้แต่นินทากันว่า "คุณแค่อยากไปบ่อน้ำพุร้อนกับแฟนของคุณ"ตามรายงานยังระบุว่าประธานโฮชิโน่ เป็นผู้บ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ ซูซูกิ ว่าแย่ลงทุกปี“มีอยู่ช่วงหนึ่ง คุณ โฮชิโน่ กล่าวกับผมว่า ‘คุณซูซูกิ ควรแยกชีวิตเรื่องงาน กับชีวิตส่วนตัวออกจากกันให้ถูกต้อง ทำให้คุณซูซูกิไม่พอใจมาก คุณโฮชิโน่เป็นคนปลดคุณซูซูกิจากหน้าที่ด้วยตัวเอง แต่สุดท้ายเขาก็ทนทำงานกับคุณซูซูกิต่อไปไม่ไหวแล้ว"สื่ออย่าง Weekly Women บอกว่า โคจิ โฮชิโน่ ติดสินใจลาออกจากตำแหน่งในเดือน มี.ค.​นี้เอง โดยเขาให้เห็นผลว่า "ผมไม่แคร์อีกต่อไปแล้ว"ข่าวบอกว่าตัวของ โทชิโอะ ซูซูกิ เป็นคนงานภายใต้แนวคิด "ผสมผสานเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว" แต่ดูเหมือนว่าในวัย 74 ปี ชีวิตของ โทชิโอะ ซูซูกิ กำลังยุ่งเหยิงสุดๆ เพราะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวปนกันจนแยกออกจากกันไม่ขาดนั่นเอง