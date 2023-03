"เติร์ด กันตพัฒน์" คว้ารางวัลอันดับที่ 1 Trinity Awards Thailand 2022

นักเรียนโรงเรียน Singapore International School of Bangkok โดยเจ้าของสถาบันสอนร้องเพลง Mozarz Academy ได้รับรางวัล Trinity Awards Thailand 2022 อันดับที่ 1 ด้วยคะแนนที่สูงที่สุดในประเทศไทย ในสาขา Rock and Pop Vocals Grade 7 มาครอบครองและสร้างความภาคภูมิใจแก่ครอบครัวเป็นอย่างมากทั้งนี้ เติร์ดได้เรียนร้องเพลง ฝึกฝนกับครูบิ๊ก เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการขับร้อง ทำให้พัฒนาในด้านการร้องเพลงอย่างก้าวกระโดด และเล็งเห็นความสามารถในการสอบร้องเพลง Rock and Pop เกรด 7 ได้ ภายใต้การควบคุมของ Trinity College London สหราชอาณาจักรในการสอบครั้งนี้ ได้รับคำแนะนำจากครูบิ๊กมากมาย ในด้านการออกเสียง ความชัดเจนของรูปเสียง เนื้อร้อง จังหวะต่าง ๆ ของเพลง จนทำให้เติร์ดจากสถาบันสอนร้องเพลง Mozarz Academy ได้รับคะแนนในการสอบสูงที่สุดในประเทศไทย และรับรางวัลอันที่ 1 ของประเทศไทยอีกด้วย