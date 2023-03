แฟนคลับรับไม่ได้! บุกทำร้ายหนุ่มจีนตัดต่อหน้าตัวเองจูบกับ "ตี่ลี่เร่อปา"

หรือกลายเป็นเหมือน “เทพธิดา” สำหรับแฟนๆ หลายคน ตั้งแต่เธอสร้างชื่อเสียงให้กับชื่อเสียง และความนิยมของเธอก็พุ่งสูงขึ้นกระทั่งล่าสุดมีอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มที่โด่งดังจาการตัดต่อภาพต่าง ๆ ได้ปล่อยคลิปจากการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้ภาพจากฉากหนึ่งในซีรีส์แต่เปลี่ยนภาพของนักแสดงชายในเรื่อง ให้กลายเป็นภาพของเขาจูบกับ ตี่ลี่เร่อปาคลิปดังกล่าวมาจากฉากในซีรีส์ You Are My Glory ที่ ตี่ลี่เร่อปา จูบกับแต่หนุ่มที่ใช้ชื่อในออนไลน์ว่า หงเหลียง ได้ติดต่อภาพของตัวเองแทน หยางหยาง และกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วแต่ล่าสุดหนุ่มคนนี้ได้โพสต์คลิปวิดิโอ ที่ปรากฏรอยฟกช้ำที่ใบหน้าของเขา โดยเขาอ้างว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ดูเหมือนเขาจะบอกใบ้ว่าวิดีโอที่ตัดต่อนั้นได้สร้างความเดือดดาลให้กับแฟนคลับของนักแสดงสาว และส่งผลให้เกิดการทำร้ายร่างกายกันจากนั้นเขาแสดงความคิดเห็นว่าเขาจะลบวิดีโอและจะหยุดอัปเดตชั่วขณะเนื่องจากอาการบาดเจ็บ ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะให้กำลังใจตัวเอง โดยแสดงความคิดเห็นว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่รู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายมีความผิด บางส่วนมองว่านักตัดต่ออาจละเมิดลิขสิทธิ์ในการตัดต่อวิดีโอต้นฉบับ ในขณะที่บางส่วนก็มองว่าฝ่ายของแฟนคลับรวมถึงยังมีคนสงสัยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริง ๆ หรือ แค่เป็นการสร้างเรื่อง และมองว่าถ้า หงเหลียง ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ควรไปแจ้งความให้เป็นเรื่องเป็นราวไปเลยดีกว่า