“เบลล่า” เปิดตัวเพื่อนสนิท โดนเพื่อนแฉจริงๆ เป็นคนคลั่งรัก โลกสวย แม่พระสุดๆ

หลังจากที่ถูกจับผิดว่าแตกหักกับเพื่อนรักดารา แก๊งลูกเจี๊ยบ ที่มีดาราระดับนางเอก อาทิล่าสุด เบลล่า เปิดตัวเพื่อนสนิทที่คนมายาวนานถึง 15 ปี ชนิดที่สนิทกันมากๆ แค่มองตาก็รู้ใจ ไม่ต้องพูดอะไรก็เข้าใจกัน ทางช่องยูทิวบ์ Ploy and Bell ในอีพีที่มีชื่อว่า Questions with my besties เบลล่ามาแล้ว EP.11โดย เบลล่า ได้เปิดตัวแก๊งที่ชื่อว่า พาวเวอร์พัฟเกิร์ล เป็นเพื่อนสนิทนสุดๆ ซึ่งเป็นเพื่อนนอกวงการ คือ โอและหมิว เบลล่าเล่าให้ฟังว่าได้เจอกันโอตอนรับน้องเรียนคณะเดียวกัน รู้จักกันมา 15 ปี ส่วนหมิวเจอกันตอนปี 2 เพราะเป็นดรัมเมเยอร์ด้วยกัน 14 ปี ความประทับใจที่เบลล่ามีต่อโอนั้นรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่าคบ คุยสนุกมีแต่คนอยากเข้าหา ส่วนหมิวก็ผ่านอะไรด้วยกันมาก็เลยทำให้สนิทกันแนบแน่น“อย่างที่บอกพวกเราเป็นเหมือนพาวเวอร์พัฟเกิร์ล และ 3 สาวไม่เคยทะเลาะกันเลย จะมีแค่รำคาญใจนิดนึง แล้วก็เงียบกันไป ไม่เคยตีกัน เพราะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับการที่จะมาทะเลาะกัน ไม่คุยกันนานสุดก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ เดี๋ยวก็คุยกันแล้ว”จากนั้น เบลล่า ได้สารภาพกับเพื่อนถึงเรื่องที่เคยโกหกสมัยที่มีคนคุยแล้วไม่บอกเพื่อน และยังบอกขำๆ เมื่อถูกถามว่าจะเลิกคบกันไหม ซึ่งเบลล่าบอกว่าถ้าเลิกคบกับ 2 คนนี้ก็คือไม่มีเพื่อนแล้ว และถ้าในกลุ่มมีเรื่องอะไรให้บอกโอ เพื่อนคนนี้จะคอยเคลียร์ให้ทั้งหมดก่อนที่เบลล่าจะถูกเพื่อนเผาว่าจริงๆ แล้ว เบลล่าเป็นคนคลั่งรัก “เบลล่าเป็นคนทุ่มเท บ้านเบลอยู่สะพานใหม่ แต่คนที่เคยคุยอยู่พระราม 2 แต่นัดกันที่สยาม เบลขับรถไปรับเขาที่พระราม 2 แล้วมาสยาม และก็ขับรถไปส่งเขาที่พระราม 2 แล้วค่อยกลับบ้านที่สะพานใหม่ เป็นคนทุ่มเทคนหนึ่ง”และนอกจากจะเป็นคนที่คลั่งรักแล้ว เบลล่ายังเป็นคนที่โลกสวย ทุ่งลาเวนเดอร์ แม่พระสุดๆ มักจะบอกกับเพื่อนๆ เสมอว่า… “ไม่เป็นไร ให้อภัย อย่าโกรธมันจะเป็นการก่อกรรม ใจเย็นๆ ปล่อยเขาไป ไม่เป็นไรไม่ต้องไปนินทาเขา” แต่ตัดภาพไปที่โอ ที่แสดงท่าทีหัวร้อนสุดๆ พร้อมกับบอกว่า ขอด่าในนี้ก็ได้แล้ว เบลล่า ก็บอกว่า หลังๆ มาเพื่อนกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เพื่อนก็คือนัมเบอร์วัน ก่อนจะเล่าต่อว่า… “ตอนที่เฮิร์ตๆ เรื่องความรัก ก็จะมีเพื่อนซัปพอร์ตตลอด เลยทำให้รู้ว่าเราไม่ได้ขาดอะไรไปเลย เพราะมีความรักอยู่รอบข้างมันโอเคแล้ว”ก่อนที่นางเอกดังจะเผยความรู้สึกให้โอและหมิวเพื่อนสนิทได้ฟังว่า ดีใจที่ได้รู้จักกัน อยากจะคบกันไปเรื่อยๆ อยากจะเห็นเพื่อนมีความสุขในทุกๆ วัน รักมากๆ เลย ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง ขอบคุณที่รับฟังทุกอย่างอยู่เคียงข้างตลอด ไม่ว่าจะเป็นวันที่สุข ทุกข์ มีปัญหามากๆ หรือดาวน์มากๆ ก็ขุดเพื่อนคนนี้ขึ้นมาเสมอ แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปจากนั้นหมิวก็ได้พูดความในใจที่มีต่อเบลล่าให้ฟังว่า “ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกัน เบลไม่เปลี่ยนไปเลย เพราะตั้งแต่เบลเป็นดาราใหม่ๆ เพื่อนก็จะมาเตือนว่าเดี๋ยวเพื่อนดังเพื่อนก็จะหายไป จนถึงวันนี้เบลก็ไม่เปลี่ยนไปเลย”ก่อนที่เบลล่าจะบอกว่า “ตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆ ก็จะบอกเพื่อนว่าวันไหนที่เราเปลี่ยนไปให้เตือนด้วยนะ และเหตุผลที่ต้องเจอเพื่อนบ่อยๆ เพื่อจะได้รู้ว่าเราเปลี่ยนไปไหม เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเปลี่ยนไปตามแสงสี ไม่ได้อยากรู้สึกว่าเราไม่ได้เลิศเลอกว่าคนอื่น เพื่อนกลุ่มนี้เลยสำคัญมากๆ กับชีวิตของเบลค่ะ”ก่อนที่ทั้ง 3 สาวจะกอดกันร้องไห้เพราะซาบซึ้งไปกับมิตรภาพความรักที่มีให้กันมาอย่างยาวนาน