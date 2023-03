“แจนจัง” ออกตัวแรง หนูเป็นแฟน “ปู แบล็คเฮด” ลั่นจีบเขาก่อน ขอเป็นแฟนเอง

เรียกว่าดึงออกจากความเศร้า หลังสูญเสียคนรักอย่างงานนี้อดีตไอดอล BNK48 เผยหมดเปลือกกลางงาน BBTS X-Tra Greet ตอบรับกระแส “Boyband The Series”.....เบื้องหน้าบอยแบนด์ เบื้องหลังบอยเฟรนด์ ณ Siam Pavalai, Paragon Cineplex ยอมรับว่าตนเป็นคนไปจีบเขาก่อน และขอเป็นแฟนเขาเอง แต่ยอมรับว่าตกใจเรื่องอายุ ไม่คิดว่าพี่ปูจะอายุ 52 ปีแล้ว ขณะที่ตนเองอายุ 28 ปี อายุเป็นเพียงตัวเลข“คุ้มมากเลยค่ะ แสดงซีรีส์เรื่องนี้ (หัวเราะ) ถ้าถามเรื่องนี้หนูเปลี่ยนคาแรกเตอร์นิดนึง (หัวเราะเขิน) ก็ครั้งแรกที่เจอกันเจอในห้องฟิตติ้งค่ะ(หัวเราะ) ก็ได้รู้ในวันนั้นแหละค่ะว่าคนนี้คือพี่ปูแบล็คเฮด ก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานกันค่ะถามว่ารู้ไหมว่าเขาเป็นนักร้องดังถามทุกคนเลยว่าเขาดังเหรอ สรุปว่าเขาดัง เพราะเรายังรู้จักเลย แต่รู้จักในอีกเวอร์ชั่นนึงที่ไม่ใช่ผมสีขาวถามว่าสานสัมพันธ์กันยังไง เจอกันนิดหน่อยค่ะ คือเรามารู้หลังจากที่รู้จักกันสักพัก เพราะตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ เพราะเราโฟกัสในเรื่องของการแสดงมากกว่า เพราะบทที่รับคือเป็นครู เป็นบทที่ยาก เราก็เลยโฟกัสในเรื่องของงาน แต่อีกเวย์นึงเขาก็หล่อมากๆ (หัวเราะ)”เขินไม่รู้ด้วยซ้ำพี่ปูอายุเท่าไหร่ช่วงตอนพักกอง เข้าฉากด้วยกันบางอย่าง ก็ไปนั่งด้วยกัน เขาก็ถามว่าเป็นใคร ชื่ออะไร มาจากไหน ก็พูดคุยกันปกติธรรมดาค่ะ”เขาเป็นแฟนหนู แต่ไม่รู้หนูเป็นแฟนเขาไหม“สำหรับหนู เขาเป็นแฟนหนู แต่หนูไม่รู้ว่าหนูเป็นแฟนเขาหรือเปล่า (หัวเราะ) ต้องไปถามเขาเอง”ดีใจเติมเต็ม ทำให้อีกฝ่ายมีความสุข หลังเสียคนที่รัก“อันนั้นหนูมารู้หลังจากที่เราคุยกันสักพักนึงค่ะแต่คิดว่าเวลาเราไปอ่านข่าวย้อนหลัง การสูญเสียมันเป็นเรื่องที่ใจสลาย ก็คิดว่าเขาต้องใช้ระยะเวลามากๆ ในการที่จะฟื้นฟูจิตใจของเขาค่ะ เพราะว่าการจากลาเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่สามารถจะสวิตซ์จากเศร้าเป็นแฮปปี้ได้ หนูคิดว่าต้องใช้เวลา แต่ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนใช้เวลามากแค่ไหน แต่อย่างน้อยหนูก็ยินดีที่จะทำให้เขาแฮปปี้ขึ้นมาบ้างค่ะ”ลั่นจีบเขาก่อน ขอเป็นแฟนเอง“เราไปจีบเขาก่อน (หัวเราะ)ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะจีบอะไร แต่พอคุยกันแล้วมันไปกันได้ เป็นเรื่องที่สนใจร่วมกัน เราก็เลยขอเขาเป็นแฟนซะเลย เขาก็ตอบว่า Yes I do. (ยิ้ม) แค่นั้น มันเร็วมากค่ะ”เจอกันช่วงปลายปีที่แล้ว“จำไม่ได้ แต่ตอนที่ใกล้จะปิดกล้องก็คุยกันอยู่ค่ะ เริ่มคุยกันตั้งแต่แรกๆ ที่เปิดกล้องเลยค่ะ น่าจะประมาณปลายปีที่แล้ว ของหนูถ่ายช่วงปลายปี แต่ของพี่ปูเขาถ่ายมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว เรามาเจอกันปลายๆ ค่ะถามว่ากังวลไหมเพราะพี่ปูต้องไปร้องเพลงต่างประเทศ ต้องร้องเพลงกลางคืน ตอนแรกก็ไม่เข้าใจ ด้วยวัยอะไรต่างๆ ว่านี่คืออะไรยังไง งงกันไปหมด แต่ตอนนี้เริ่มปรับจูนกันได้แล้ว เราก็เข้าใจในการทำงาน เพราะการที่เรามาคุยกัน เราต้องเข้าใจแต่ละฝ่ายด้วยค่ะ เราเข้าใจงานของกันและกัน แต่ถ้ามีเวลาว่างก็ทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างเช่นไปซื้อต้นไม้ ชอบมากๆ เลยค่ะ”ชมเป็นคนที่โรแมนติก มีความสุขที่เข้ามาในชีวิต“โรแมนติกค่ะหมายความว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่มีความสุขที่มีเขาเข้ามาในชีวิตค่ะ”เขินที่จะบอกว่าเป็นแฟนกัน“เราเชิงนิดนึงค่ะ ความจริงก็นั่นแหละค่ะ (หัวเราะ) หนูเขินที่จะบอกว่าเราเป็นแฟนกัน (หัวเราะเขิน)”เสื้อคู่ซื้อให้เอง“หนูซื้อให้เขาเอง น่ารักไหมคะ เป็นรูปกระต่ายค่ะ วันนั้นเป็นวันคริสต์มาสค่ะ ก็ซื้อเสื้อให้ ก็ดีใจค่ะที่เติมเต็มให้เขาอย่างน้อยๆ วันนี้เราก็มีความสุขค่ะ”ลั่นคิดว่าปู อายุ 30 ไม่คิดว่าจะ 52 ดุเด็กตลอด“ไม่เคยคิดเลยค่แต่เรื่องอายุหนูว่าไม่สำคัญ เพราะพี่เขาดูเด็กตลอดเวลาเลยค่ะ ด้วยนิสัย ด้วยรูปลักษณ์หน้าตา ด้วยการดูแลตัวเอง และเขาก็ยังชวนเราไปออกกำลังกายด้วยค่ะ ชอบมาก รักครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังเลยค่ะ ก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเรื่อยๆ ค่ะ”