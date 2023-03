“ภณ-น้ำหวาน” พร้อมวิ่งไปกับ โรงพยาบาลรามคำแหง ในงาน “Ram Hero Run 2023” วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรง

​ในวาระครบรอบ 35 ปีของการก่อตั้งโรงพยาบาลรามคำแหง โดยเจตนาที่จะผลักดันและขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โรงพยาบาลรามคำแหง จึงเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันวิ่ง “Ram Hero Run 2023” วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรง ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ทั้งนี้ล่าสุดยังได้จัดแถลงข่าว โดยมี คุณทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ บัญชา ศันสนีย์ และ พตอ. หญิง รัตนา ภักดีศุภผล ตัวแทน TRC คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้ง พระเอกหนุ่มมากความสามารถ ภณ - ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ และนักแสดงสาวนางฟ้านักปั่น หวานหวาน - อรุณณภา พาณิชจรูญ ร่วมงาน​นางสาวทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลรามคำแหง กล่าวว่า"เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีของโรงพยาบาลรามคำแหง ถือเป็นโอกาสดีที่จะตอบแทนความไว้วางใจที่มอบให้กับทางโรงพยาบาลตลอดมา ทางโรงพยาบาลตั้งใจที่จะจัดการแข่งขันวิ่ง “Ram Hero Run 2023” วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรง เพื่อสร้างสังคมสุขภาพดี รวมไปถึงตลอดปี 2566 นี้ ทางโรงพยาบาลรามคำแหงยังมีแผนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณกุศลอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมสองมือ หนึ่งหัวใจ Be a Hero ซึ่งเป็นโครงการอบรม Basic CPR AND AED ให้กับหน่วยงานและบุคคลที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และตั้งใจที่จะจัดอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี"การแข่งขันวิ่ง “Ram Hero Run 2023” วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรง มีการแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ แฟมิลี่ รัน (3 กม.) ฟัน รัน (5 กม.) และมินิ มาราธอน (10 กม.) โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับเสื้อที่ระลึกเหรียญรางวัลและ bib หมายเลขการแข่งขัน โดยใช้ระบบ chip time มาตรฐานการตัดสินระดับสากล โรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมดูแลทุกหัวใจของนักวิ่ง ด้วยทีมแพทย์ และฮีโร่จากโครงการ “2 มือหนึ่ง หัวใจ be a hero” ผู้ผ่านการอบรม basic CPR and AED ในทุกระยะทาง พร้อมเสริมทัพความแข็งแกร่งกับศูนย์หัวใจและแผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหง จัดทีมคอยสแตนด์บายพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินตลอดเส้นทางทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED เพื่อมอบโอกาสใหม่ให้ชีวิต ผ่าน TRC คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง “Ram Hero Run 2023” ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ได้ที่เว็บไซต์ https://race.thai.run/ramherorun2023 หรือร่วมบริจาคได้ที่ "โครงการอุ่นรักไอราม"โดยนพ. รัชช สมบูรณ์สิน หรือ นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ 666-2-07194-0 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "https://www.facebook.com/RamHeroRun2023 ทุกก้าวช่วยต่อลมหายใจ คุณก็เป็นฮีโร่ได้"