ขั้นกว่าของความมุ่งมั่นคือคำไหน? “ไทแทน” ขอโชว์ผลงานแทนคำตอบ TYTAN 1st EP “Your Call” ฟังแล้วหูเคลือบทองทั้งอัลบั้ม

หลังจากนับถอยหลังด้วยคอนเทนต์แบบจุกๆ กว่า 10 วันรวด ล่าสุด

ก็ถูกปล่อยออกมาให้ได้รับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมานี้เอง โดยประกอบด้วย 3 เพลงใหม่ Your Call (อยู่ที่เธอ) ไตเติลแทร็กชื่อเดียวกับอีพี ซาวนด์ดนตรีแนวพังก์ร็อกนำเสนอด้านใหม่ๆ ของไทแทนซึ่งเปลี่ยนผ่านจากช่วงวัยเด็กหนุ่มเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่พร้อมคาแรกเตอร์ดื้อรั้นชวนหมั่นเขี้ยว / Wish Wish เพลงคลั่งรักจังหวะสนุกๆ สไตล์ R&B Pop จังหวะสนุก จนอยากขยับตัวโยกเบาๆ ไปกับท่วงทำนอง และอยากขยับสถานะเป็นคนนั้นของเธอ เคยเจอใช่ไหมคนที่ชอบมาให้ความหวัง ทั้งที่เขารักอยู่กับใครอีกคน เลยทำได้เพียงอธิษฐานให้มารักเราจริงๆ สักที / Angel เพลงป็อปสุดละมุนหู เรื่องราวของชายหนุ่มผู้หวั่นไหวไปกับหญิงสาวที่อยู่สูงเกินเอื้อมถึง ไม่กล้าไขว่คว้าแต่ถามว่ารักไหม..ก็รัก นำเสนอผ่านท่วงทำนองอันงดงามและเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของไทแทน / รวมถึง All Night (feat. Loco) เดบิวต์ซิงเกิลแนวอาร์แอนด์บี/ฮิปฮอป ที่ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รู้จักหนุ่มคนนี้ในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวเมื่อช่วงกลางปี 2565 ก็ถูกรวมเข้าไว้ในอีพีอัลบั้มนี้ด้วย





ทั้ง 4 ผลงานเพลงใน

นั้นเรียกว่าโชว์ศักยภาพด้านดนตรีของไทแทนแบบอัดแน่น ตั้งแต่เขียนเนื้อเพลง แต่งทำนอง เรียบเรียงดนตรี โดยทำงานร่วมกับทีมโปรดิวเซอร์เกาหลีและไทย ซึ่งเจ้าตัวตั้งใจ 1,000% ใส่พลังแบบจัดเต็มในทุกๆ เพลง “ถามว่าชอบเพลงไหนมากที่สุด ผมเลือกไม่ได้จริงๆ ครับ เพราะผมตั้งใจทำทุกเพลงอย่างเต็มที่ ทำทีละเพลงและตั้งใจเต็มที่กับทุกเพลง แต่ละเพลงมีความหลากหลาย มีมู้ดที่แตกต่างกัน หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ ตัวผมเองก็อยากรู้ฟีดแบ็กจากทุกคนว่าชอบเพลงไหนในอีพีอัลบั้มนี้มากที่สุด ถ้าจะมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยก็คงเป็นเรื่องแนวเพลงที่ทุกคนอาจไม่คิดว่าผมจะทำเพลงแนวนี้ครับ (ยิ้ม) ขอฝากทุกคนติดตามผลงานเพลงใหม่ใน TYTAN 1st EP 'Your Call’ ด้วยนะครับ” ไทแทนเปิดใจกล่าว เหล่าธันเดอร์ (Thunder ชื่อแฟนคลับของไทแทน) อย่าลืมไปฟังกันทุกช่องทางมิวสิกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม และรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง Your Call (อยู่ที่เธอ) ได้แล้ววันนี้ทาง https://youtu.be/hyclxXyPm7M ชอบเพลงไหนที่สุดอย่าลืมไปบอกเจ้าตัวผ่านแฮชแท็ก #YourCallTYTAN

มากกว่าความมุ่งมั่น! ขั้นกว่าของความทุ่มเท!! บอกเลยมีให้เห็นจากหนุ่มคนนี้ศิลปิน/นักแต่งเพลงมากความสามารถจากค่ายเพลงของบิ๊กบอสเพราะที่ผ่านมาเจ้าตัวพิสูจน์อยู่เสมอว่า รักการทำเพลงเป็นชีวิตจิตใจ และต้องการทำอาชีพศิลปินให้สำเร็จอย่างจริงจังงานนี้ต้นสังกัด โฟร์วันวันฯ ยังเซอร์วิสแฟนๆ สุดใจ ลั่นกิจกรรมวิดีโอคอลอีเวนต์ออกมาเพิ่มเติมความฟิน เพียงครีเอทคอนเทนต์ประเภทใดก็ได้ลงบนแพลตฟอร์ม TikTok โดยใช้แผ่นเสียงเพลง Your Call (อยู่ที่เธอ) - TYTAN ประกอบคลิป จากนั้นกรอกข้อมูลติดต่อพร้อมแนบลิงก์คลิป TikTok ของคุณลงใน https://bit.ly/TYTAN-YourCall-CallToYou สามารถเข้าร่วมกิจกรรรมกันได้เลยตั้งแต่วันนี้ – 3 เมษายน 2566 แบบไม่จำกัดจำนวนคลิป ครีเอทมากมีสิทธิ์มากที่จะโดนใจไทแทนและทีมงาน ลุ้นเป็น 5 ผู้โชคดีที่จะได้ VDO Call กับไทแทน กัน มันจะดีแค่ไหนถ้าผู้ชายของเราเป็นฝ่าย Call หา!!ติดตามและตารางงาน ไทแทน ได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดีย @411ent เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ https://twitter.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent ยูทูบ https://www.youtube.com/411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของไทแทน TYTAN @tytan.t https://instagram.com/tytan.t และ ยูทูบ TYTAN https://youtube.com/@tttytan SUBSCRIBE แล้วกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนรอไว้เลย!!!