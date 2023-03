“POKMINDSET” ลุยเปิดค่าย เพลง“Mindset Mob” ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นบันเทิง พร้อมเผยโฉมศิลปินในสังกัดครั้งแรก !

เล่นใหญ่จัดเต็ม สำหรับงาน “The first exclusive launch and line up of Mindset Mob”(เดอะ เฟิร์ส เอ็กซ์คลูซีฟ ลันซ์ แอนด์ ไลน์ อัพ ออฟ มายด์เซ็ต ม็อบ) เปิดตัวค่ายเพลงน้องใหม่น่าจับตามอง “Mindset Mob” (มายด์เซ็ต ม็อบ) ของ POKMINDSET หรือ ป๊อก-ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ ค่ายเพลงครบวงจรในรูปแบบ One Stop Service ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นบันเทิง พร้อมเผยโฉมหน้าศิลปินในสังกัดPOKMINDSET, Jigsaw Story, DeejayB และ Confuse สุดเซอร์ไพรส์กับศิลปินเบอร์ล่าสุดของค่าย อย่าง MARINA BALENCIAGA (ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า) และ MARCO MAURER (มาร์โค เมาเร่อ) ที่จะมาสร้างสีสันให้วงการเพลงแบบสุดปัง เพิ่งเปิดตัวไปสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อวันก่อน ณ บริเวณเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์งานนี้มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง และแขกคนพิเศษมาร่วมยินดีกันคับคั่ง อาทิ คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, มาริโอ้ เมาเร่อ, มิ้นต์–ชาลิดา , ภูผา เตชะณรงค์, เซนต์–ธราภุช, แหวนแหวน ปวริศา, แกงส้ม-ธนทัต, แพง-ภิชาภัช, มายด์-ลภัสลัล, ดา เอ็นโดรฟิน, เดนนิส, เป้ (MVL), เวย์ ไทยเทเนียม, นานา ไรบีนา, เดย์ ไทยเทเนียม, ดีเจภูมิ-ภูมิใจ, เอ้ Botcash, นต ปณต, เนะ อโณทัย เป็นต้น รวมถึง ครอบครัวอย่าง มาร์กี้-ราศรี จิราธิวัฒน์ ที่พาลูก ๆ อย่าง น้องมีก้า-มีญ่า ,คุณแม่อรศรี ฮอนโนลด์ และ คุณพ่อสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และคุณแม่อาภัสรา หงสกุล ที่มาให้กำลังใจแบบติดขอบเวที​จากจุดเริ่มต้นจากความรักในเสียงดนตรี และค่อย ๆ สั่งสมประสบการณ์ในการเป็นศิลปินของ POKMINDSET หรือ ป๊อก-ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ ในนาม Mindset ปล่อยผลงานเพลงโดยที่ไม่ต้องการให้แบคกราวน์ชีวิตส่วนตัวมาข้องเกี่ยว จนมาถึงเพลง “WIP WUP (วิบวับ)” ที่ได้สร้างปรากฏการณ์วิบวับ ทุกพื้นที่ ทำยอดวิวถล่มทลายกว่า 300,000,000 วิวบนช่องทาง Youtube จึงเกิดแรงบันดาลใจให้วางเป้าหมายที่จะสร้างผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่อง และเกิดเป็นโปรเจ็กต์อื่น ๆ ตามมาอีกมากมายปัจจุบัน Mindset Mob มีศิลปินอยู่ด้วยกัน 4 คน นั่นคือ POKMINDSET, Jigsaw Story, DeejayB และ Confuse พร้อมมุ่งเฟ้นหาพัฒนาศิลปินใหม่และศิลปินในสังกัดที่มีอยู่เพื่อให้เป็นบุคคลเบื้องหน้าคุณภาพ และยังสร้างความตื่นเต้น ด้วยการเสริมทัพ 2 ศิลปินเบอร์ล่าสุดของค่าย อย่าง MARINA BALENCIAGA (ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า) ศิลปินสาวมากความสามารถที่พกพาเสน่ห์มาเต็มเปี่ยม MARCO MAURER (มาร์โค เมาเร่อ) ศิลปินหนุ่มที่มีสไตล์เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นของตนเอง โดยในปีนี้ศิลปินทั้ง 6 คน มีแผนเตรียมปล่อยผลงานมาให้แฟนๆ ทุกคนได้ติดตามกันอย่างแน่นอนPOKMINDSET เล่าที่มาที่ไปของค่ายว่า “Mindset Mob เป็นการต่อยอด Mindset ต่อท้ายด้วยคำว่า mob (ที่แปลว่ากลุ่มคน) เสมือนการเปิดโอกาสให้กลุ่มเพื่อน ๆ พี่น้องศิลปิน มาร่วมทำงานด้วยกันเป็นคอมมูนิตี้ ผมเชื่อว่า Mindset Mob ต้องเติบโตขึ้นต่อไปอีก อนาคตจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นแน่นอน และนอกจากในเรื่องของด้านเพลงแล้ว ยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ครับ เรียกว่า Mindset Mob One Stop Service ที่เดียวสามารถทำครบทั้งหมดของฟังก์ชั่นบันเทิง รับทำมิวสิคโปรดักชั่น โดยมี DeejayB โปรดิวเซอร์มือทองที่มียอดวิวมากกว่า 1,000,000,000 views บน YouTube มารับหน้าที่ดูแล และ ควบคุมการผลิตเพลง สำหรับลูกค้าโปรดักชั่นต่างๆ หรือศิลปินคนใดที่ต้องการให้ทาง Mindset Mob ทำเพลงตั้งแต่คิดวางแผน ดูแลแคมเปญก็รับทำ ในส่วนของ มิวสิควิดีโอโปรดักชั่น ทางเราก็ยังมีทีมสำหรับรองรับในส่วนนี้ เรียกได้ว่าจบได้ในที่เดียวครับ”