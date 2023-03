“มาร์กี้ ราศรี” แมนๆ ขอโทษ “เบลล่า” ยันอัดเสียงบุคคลปริศนา เตือนตัวเอง อย่าโง่ซ้ำซาก - ให้เพื่อนช่วยวิเคราะห์

ยังเป็นประเด็นที่หลายคนคาใจอยู่ กับเรื่องราวที่ออกมาเล่าประสบการณ์ตัวเองในรายการกับคำถามที่ว่า เคยร่วมงานกับใครแล้วไม่อยากร่วมงานด้วยอีก ทางยูทิวบ์แชนแนลของซึ่งในตอนนั้น มาร์กี้เล่าว่า ปกติตนเป็นคนที่ไม่มีปัญหากับใคร แต่มีคนนึงที่ตนไม่ขอร่วมงานด้วยอีก โดยมาร์กี้ได้เคยถูกคนดังกล่าวเรียกเข้าไปคุยส่วนตัว และตนก็ได้อัดเสียงคำพูดของคนๆ นั้นเอาไว้ ที่พูดว่า คอยดูใครจะอยู่ในวงการได้นานกว่ากัน ซึ่งหลายคนพาดพิงไปถึงนางเอกสาวร่วมช่อง 3 อย่างกลายเป็นทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์ ให้ชาวเน็ตขุดเรื่องราวในอดีตมาเชื่อมโยงต่อกันจากนั้นมาร์กี้ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเบลล่าแต่อย่างใด เจอมาร์กี้ มาร่วมงาน “The first exclusive launch and line up of Mindset Mob” งานเปิดค่ายเพลงใหม่ของสามีหรือเจ้าตัวเปิดใจชี้แจงพร้อมขอโทษสำหรับคอนเทนต์ที่คิดน้อยไป“สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น กี้อยากจะบอกว่าสำหรับใครที่ดูรายการเพื่อนใหม่ แล้วรู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกไม่แฮปปี้ กี้ก็ต้องขอโทษสำหรับคอนเทนต์ เราอาจจะคิดน้อยเกินไปหรืออาจจะไม่ได้ดูให้ถี่ถ้วน ไม่ได้สกรีนกันอย่างดีมากพอ ต้องขอโทษด้วยค่ะไม่เคยมีอะไรกันเลย ก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลยที่กี้แชร์ กี้ไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะแฉใครด้วย เราแค่พูดถึงประสบการณ์ที่เราเจอ ก็เหมือนบุคคลคนนึงว่าในชีวิตนี้เราเจออะไรมาบ้าง มันก็ต้องเจอทั้งคนดี คนไม่ดี มันเป็นปกติของชีวิตคนๆ นึง เราแค่มาเล่า มาแชร์ให้ฟังว่าเราเคยเจออะไรบ้าง แต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คิดที่จะทำร้ายใครหลังจากเป็นข่าวเคลียร์กับ “เบลล่า” แล้ว ซึ่งเรื่องที่ตนเล่าไม่สามารถโยงไปถึงใครได้เลย เพราะตนไม่ได้บอกใบ้“ที่จริงตัวเบลล่าเองเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่กี้พูดมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขา เพราะอย่างที่เราบอกว่าอยู่ด้วยกันแค่สองคน เบลล่าก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เคยมีเหตุการณ์อะไรอย่างนั้น แต่เราก็มีส่งไปบอกเขา ส่วนตัวรู้สึกว่ามันแทบจะโยงอะไรไม่ได้เลย เพราะว่ากี้ไม่ได้บอกใบ้ แล้วมันเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่สองคน”ที่ออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่ “เบลล่า” เพราะไม่อยากให้คนเข้าใจและตัดสินว่าเป็นเบลล่าทั้งๆ ที่ความจริงไม่ใช่เบลล่าเลย“ใช่ค่ะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ถ้าใช่เราก็จะบอกว่าใช่ แต่ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่จริงๆ อันนี้ยืนยันว่าไม่ใช่จริงๆ(ในคลิปมีคำถามอื่นแล้วคนโยงไปเรื่องเดียวกัน?) คนอาจจะคิดว่าเราพูดถึงเรื่องเดียวกัน แต่ว่ามันเป็นคนละเรื่อง หรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูเทปเต็มๆ ดูที่ตัดมา เพราะว่าคำถามของกี้อยู่ท้ายๆ เลย มันคนละคำถาม คนละพาร์ต แยกกันอย่างชัดเจน”เสียใจที่คนเข้าใจผิดคิดว่าตนทำคอนเทนต์เพื่อออกมาแฉคนอื่น ซึ่งตนและเพื่อนๆ แค่ออกมาแชร์ประสบการณ์ของตนเองไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใคร“ถามว่าเครียดไหม ก็เสียใจที่คนเข้าใจผิดคิดว่าเราคิดร้ายกับเขา หรือว่าจะมาแฉคนอื่น เพราะอย่างที่บอกว่าเจตนาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายใคร จะมาแฉใคร เราก็มนุษย์คนนึง กี้รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ของกี้ที่เจอมาจริงๆ ถึงแม้ว่าในอดีตเราอาจจะเสียใจกับมัน แต่ปัจจุบันเราก็ปล่อยผ่านไปแล้วแล้วอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ชี้นำเลย แล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่สามารถโยงไปได้ เพราะว่าเราไม่ได้ใบ้อะไรเลย ไม่ได้ระบุอะไรเลย”เผย “ใหม่ ดาวิกา” เครียดเพราะเสพโซเชียลเยอะ ส่วนตนก็ดู แต่ถึงจุดนึงก็ปล่อย ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น“เขาก็เครียด เพราะเขาเสพโซเชียลเยอะ ถามว่าเราดูไหม เราก็ดูนะ แต่พอถึงจุดนึงที่เราไม่สามรถทำอะไรได้ คือเราเข้าใจและเราก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น เราเข้าใจมากๆ เลย ไม่ใช่ไม่เข้าใจแจงเหตุผลทำไมถึงอัดเสียงไว้ เพราะต้องการเก็บไว้ฟังอีกรอบเตือนสติว่าอย่าโง่อีก ให้เพื่อนช่วยวิเคราะห์สิ่งที่อีกฝ่ายพูดมา“ถ้าเพื่อนที่สนิทแบบสนิทจริงๆ ก็จะรู้อยู่แล้ว เพราะในนั้นก็มีบอกว่าเราอัดเสียง เอาตรงๆ นะที่อัดเสียงไม่ได้เพื่อที่จะว่ามาดิสเครดิตหรืออะไร แต่ว่าเราไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะเจอกับตัว แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะอัดเสียงเอาไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บไว้จำว่าในวันที่อยู่กันสองคนเขาไม่ได้น่ารักกับเรา เพราะฉะนั้นในวันที่เวลาผ่านไป กี้ไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านอกจากเพื่อนที่สนิทจริงๆ แล้ว เราก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจว่าเพื่อนเราไม่ไปพูดต่อ ไม่ไปอะไรต่อ แต่เราเองก็ยังไม่เชื่อหูเราเหมือนกัน เราถึงขั้นต้องมาเปิดฟังอีกทีว่าเราเข้าใจในสิ่งเดียวกันหรือเปล่าหลังจากมีเรื่องยังร่วมงานกับอีกฝ่ายอยู่ แต่รู้สึกเหนื่อย และยังเก็บคลิปนั้นไว้เตือนสติตัวเองอยู่“คือที่จริงหลังจากนั้นเราก็มีร่วมงาเพราะแค่เล่นละครก็เป็นคนอื่นมา ในวันที่ไม่เล่นละครขอเป็นตัวเองบ้าง คลิปเสียงนั้นเราก็เก็บไว้เตือนสติตัวเองอย่างที่บอกกี้ไม่ได้ใบ้อะไร ไม่ได้บอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย หรือเป็นเพศไหนอะไรยังไง ไม่ได้บอกว่าอายุเยอะกว่า อายุเท่ากัน อายุน้อยกว่า หรือทำงานอะไร เราไม่ได้บอกเลย เพราะฉะนั้นมันกว้างมาก”อยากบอกชาวโซเชียลที่ยังดรามาว่าพอเถอะหมือนเราระบายกับ พี่อ้อย - พี่ฉอด (ยิ้ม) กี้ว่าทุกคนทำงานมันก็ต้องมีแหละ มีบ้างว่าบอสไม่ดี เพื่อนร่วมงานไม่น่ารัก คนนั้น คนนี้ มันมีในทุกวงการอยู่แล้ว เราก็แค่พูดในสิ่งที่เราเจอ”จากนี้จะระมัดระวังในการทำคอนเทนต์มากขึ้น ขอให้จบดรามาได้แล้ว เพราะไม่มีใครมีเจตนาไม่ดี“เราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น เพราะว่าเราก็เข้าใจ(ขอให้จบ?) ใช่ค่ะ เพราะว่าเราทุกคนที่ไปร่วมรายการวันนั้นไม่ได้มีใครมีเจตนาไม่ดีเลยค่ะ”