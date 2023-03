แฉ "เดอะ ร็อค" ตัวการทำพังทั้ง Black Adam และ Shazam!! เหตุเพราะอยากบู๊​ Superman มากกว่า Shazam

หลายคนสงสัยว่าเพราะอะไรตัวละครจึงไม่ได้ปรากฏตัวในหนัง Black Adam ทั้งที่ตัวละครทั้งสองถือว่าเป็นคู่ปรับกันในหนังสือการ์ตูนมานาน ล่าสุดมีรายงานว่าเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะให้ Shazam มามีส่วนร่วมในหนัง Black Adam และในเวลาเดียวกันก็ไม่สนใจที่จะไปเป็นแขกรับเชิญใน Shazam! Fury Of The Gods ด้วยความขัดแย้งดังกล่าวกลายเป็นข่าวใหญ่ในช่วงที่ Shazam! Fury Of The Gods เข้าฉาย พร้อมทำเงินได้ต่ำกว่าเป้า และน้อยกว่าภาคแรก ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาว่าการหนังจักรวาล DC ในเวอร์ชั่นนี้ อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วโดยในฉากท้ายเครดิตของ Black Adam เป็นฉากที่(ไวโอลา เดวิส) วางแผนจะจัดการกับและส่งไปคุยกับ Black Adam เป็นการทิ้งท้ายว่าในอนาคตแฟน ๆ น่าจะได้ชมการต่อสู้ระหว่างสองซูเปอร์ฮีโร่อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่แผนเดิมของหนัง!?ตามรายงานของ The Wrap เปิดเผยว่าในตอนแรกนั้นฉากหลังเครดิตของ Black Adam จะเล่าเรื่องที่กลุ่ม The Justice Society ชักชวน Shazam ให้มาร่วมทีมเพื่อจัดการกับ Black Adamซึ่งน่าจะเป็นเรื่องสมเหตุสมผลกว่า เพราะ Shazam มีแหล่งที่มาของพลัง และเรื่องราวมาจากตำนานเดียวกับ Black Adam นอกจากนั้นยังจะเป็นการช่วยโปรโมต Shazam! Fury Of The Gods ที่จะเข้าฉายในอีกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นด้วยแต่มีข่าวลือมานานว่า เดอะ ร็อค เป็นคนออกไอเดียดึง Superman ให้มาเป็นคู่ปรับของ Black Adam แทน เพราะมองว่าตัวละคร Superman มีชื่อเสียงมากกว่า และเขาก็ไม่ต้องการจะไปเป็นคู่ปรับของตัวละครแนวอย่าง Shazam ด้วยข่าวนี้เป็นกระแสลือมานานจนกระทั่ง Shazam! Fury Of The Gods เข้าฉาย ล่าสุด แซคเกอรี ลีลาย ได้ออกมาเขียนข้อความเหมือนเป็นการยืนยันเรื่องดังกล่าวในที่สุดโดย แซคเกอรี ลีลาย ได้โพสต์ข่าวดังกล่าวลง IG และเขียนข้อความคล้ายเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่าShazam! Fury Of The Gods ใช้ทุนสร้างถึง 110 ล้านเหรียญฯ แต่เปิดตัวด้วยรายได้แค่ 66 ล้านเหรียญฯ ส่วน Black Adam ก็ทำรายได้ไปแค่ 393 ล้านเหรียญฯ จากทุนสร้างสูงถึง 200 ล้าน