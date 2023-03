รวมข้อความ “ปิ่น เก็จมณี” ที่หลายคนฟันธงหรือหย่าจริง?

ถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีการออกมาชี้แจง แต่ชาวเน็ตก็ฟันธงไปแล้ว เพราะข้อความที่โพสต์ รวมทั้งข้อความที่ตอบโต้กับลูกๆ ทำให้คิดไปได้ว่าหรือเจ้าตัวจะเป็นคู่รักยุค 90 เซ็นใบหย่า หลังมีการใบ้คำเพิ่มในโลกโซเชียลทำนองว่า ฝ่ายชายเป็นนักร้องดัง ทำให้คนพุ่งเป้าไปที่อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าเป็นข่าว และหลังเป็นข่าว ปิ่น เก็จมณี ได้โพสต์ข้อความซ่อนนัยยะหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการลุกขึ้นมาสักชื่อลูกๆ ตามแนวสันหลัง รวมทั้งข้อความว่า self-love (รักตัวเอง)อีกทั้งรูปที่ปิ่นถ่ายคู่กับช่อดอกไม้และเขียนให้กำลังใจตัวเองว่า “กำลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเอง ... สร้างได้ทุกวัน” แต่ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นข้อความว่า “ขอบคุณ @landmee ที่น่ารัก สำหรับกุหลาบขาว หอมสวย หวาน ที่สุดเลยค่ะ”รวมทั้งได้แชร์สตอรี่จากเพจธรรมะ ซึ่งเป็นข้อความเศร้าว่า “ถ้าเขารักเราจริง อะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจ เขาจะไม่ทำ แต่ถ้าเขาทำนั้น เพราะเขารักแค่ตัวเขาเอง”นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์คลิปที่ตัวการ์ตูนพูดประโยคเศร้าว่า “I'm not sad but I'm not really happy either” (ฉันไม่ได้เศร้า แต่ฉันก็ไม่ได้มีความสุขด้วยเหมือนกัน)ซึ่งหากย้อนโพสต์ไปเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 66 ของ “น้องเจ้าขุน” ในอินสตาแกรม ยังเจอโพสต์ที่เจ้าตัวได้ยกย่องคุณแม่เนื่องในวันสตรีสากล โดยปิ่นได้เข้ามาเมนต์ตอบมีข้อความว่ามีแค่ลูก 3 คนที่อยู่ข้างแม่เสมอมาเจ้าขุน : Happy international women’s day love u so much xx (สุขสันต์วันสตรีสากล รักแม่มาก)ปิ่น เก็จมณี : I love u to da max thank u jk (แม่รักลูกมาก ขอบคุณเจ้าขุน)เจ้าขุน : only girl that willnever break my heart (คุณเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไม่มีทางทำให้ฉันเสียใจ)ปิ่น เก็จมณี : and only 3 of u … that always here for me (มีแค่ลูก 3 คน ที่อยู่ข้างแม่เสมอมา)ขณะที่เพื่อนๆ ได้ส่งข้อความหาให้กำลังใจเจ้าตัวเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว