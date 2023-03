คอนเสิร์ตลูกรักพระเจ้า 3 หนุ่ม “ชาอึนอู ,บิวกิ้น พุฒิพงศ์, เจฟ ซาเตอร์” พร้อมโชว์บนเวที่ KONNEC CON ในวันที่ 30 เมษายน 2566

Prestige Entertainment (เพร็ซทีจ เอนเตอร์เทนเมนท์) พร้อมเสริฟความสุข ความอบอุ่น จาก 3 หนุ่ม สุภาพบุรุษที่ดีที่สุดแห่งยุคสมัย ทั้งการร้องและการแสดง นำทีมโดย ชาอึนอู ,บิวกิ้น พุฒิพงศ์ และ เจฟ ซาเตอร์ ที่จะมาขึ้นโชว์คอนเสิร์ต สุดยิ่งใหญ่ที่เป็นการรวมตัวบนเวที ที่ทุกคนไม่ควรพลาดชม ภายใต้ Concept “We connect the best of them to serve the best of you”โดยกิจกรรมนี้ ทาง Prestige Entertainment (เพร็ซทีจ เอนเตอร์เทนเมนท์)คิดภายใต้โครงการ KonnecThai (KonnecThai = Korea connect Thailand) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เชื่อมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ไทย และ เกาหลีผ่านทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และธุรกิจความบันเทิงซึ่งคอนเสิร์ต Konnec Con จึงนับเป็นงานแรกของโครงการที่ทาง Prestige Entertainment (เพร็ซทีจ เอนเตอร์เทนเมนท์) จัดขึ้นอีกด้วย โดยจะเป็นงาน Co Create การแสดงร่วมกันของศิลปิน ไทย และ เกาหลี หากใครเป็นแฟนคลับ ของ 3 หนุ่มไม่ควรพลาดชมงานนี้เด็ดขาด พร้อมย้ำ!!! ว่าผู้ชมจะเต็มอิ่มกับการแสดง และการทอล์คบนเวที ของ ชาอึนอู ที่เตรียมให้แฟนคลับชาวไทยโดยเฉพาะอีกด้วยเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกันในงาน KONNEC CON ในวันที่ 30 เมษายนนี้ ที่ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี เปิดจำหน่ายบัตร แล้ววันนี้ ติดตามรายละเอียดการซื้อบัตรได้ทาง https://ticket.konnecthai.com/ บัตรราคา: 6,500 / 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ช่องทาง Line Official @konnecthai#KonnecThai#PrestigeEntertainment#KonnecThaiXChaEunWoo#KonnecThaixBbillkin#KonnecThaixJeffSatur