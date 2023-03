"เมญ่า นนธวรรณ” เตรียมสละโสดอีกรอบ หลังแฟนตาน้ำข้าวขอแต่งงานริมทะเล

แม้จะเคยผ่านการแต่งงานและมีลูกชายสุดน่ารักมาเชยชมแล้วแต่ “เมญ่า นนธวรรณทัศ ทองเหล็ง” ก็ไม่เข็ดกับความรัก เดินหน้ามีความสุขต่อกับความรักครั้งใหม่ ซึ่งงานนี้ได้พ่อหม้ายรูปหล่อเป็นฝรั่งตาน้ำข้าวมาเยียวยาหัวใจ จนล่าสุดเจ้าตัวถูกแฟนรูปหล่อ ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานริมทะเลเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความสุดหวานระบุว่า“Having you in my life is beyond the dream life I could have ever pictured myself in. You showed me the dream man I wish to have, a gentleman I wish my son will look up to, a man who loves me like I am the only woman in the world and loves my son as his own without any doubt. You healed me and showed me all reasons to love and feel confident in myself again. I was proud enough to call you My man. Only now I have to call You …. my fiancé … ❤️love u to infinity”( มีคุณเข้ามาในชีวิตมันคือชีวิตในฝันที่ไกลเกินฝัน เกินกว่าที่ฉันจะวาดภาพชีวิตตัวเองแบบนี้ได้ คุณแสดงให้ฉันได้เห็นถึงชายในฝันที่ฉันเฝ้ารอ สุภาพบุรุษที่ฉันอยากให้ลูกชายได้มองเป็นแบบอย่าง ผู้ชายที่รักฉันเหมือนว่าฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวบนโลกใบนี้ และรักลูกชายของฉันเหมือนลูกของตนเองโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ คุณได้เยียวยาฉันและแสดงให้ฉันเห็นถึงเหตุผลทั้งหมดที่จะรัก และรู้สึกมั่นใจในตัวเองได้อีกครั้ง ฉันภูมิใจมากพอที่จะเรียกคุณว่า ผู้ชายของฉัน แต่ตอนนี้ฉันต้องเรียกคุณว่า คู่หมั้นของฉัน รักคุณแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะ )งานนี้ทั้งแฟนๆและเพื่อนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นชีวิตรักครั้งใหม่อย่างเป็นทางการของทั้งคู่กันเพียบทีเดียว