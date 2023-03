“แพทริเซีย” อวดท้องโต ลูกดิ้นแรงทำแม่ร้าวรานแถมฉี่บ่อยแต่คุ้ม

เป็นคุณแม่ยังสาวที่เปิดปุ๊บติดปั๊บสำหรับที่ล่าสุดออกมาอวดท้องโตในชุดเดรสรัดรูปสีขาว เผยถึงขนาดหน้าอกหน้าใจที่เตรียมเป็นคุณแม่ปั๊มนม และขนาดท้องที่โตขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด โดยเจ้าตัวยอมรับว่าขณะนี้ลูกในท้องเริ่มโตและดิ้นแรงพาเอาได้รับผลกระทบทางร่างกายเพียบ แต่ถึงจะลำบากแม่แต่ก็คุ้มค่าสุดๆ“A little #bumpdate 🥹✨ feeling your movements get stronger everyday is completely surreal and worth all the heartburn, leg cramps and constant urge to urinate 😂”( อัปเดตท้องลูกน้อย ความรู้สึกว่าลูกดิ้นแรงขึ้นทุกวันๆมันเกินจริงมาก แต่ก็คุ้มกับอาการแสบร้อนกลางอก ขาเป็นตะคริว แล้วก็อยากฉี่ตลอดเวลา )เรียกได้ว่าเพิ่งจะเข้าไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ์ อาการก็มาเต็มเหนี่ยว ทำเอาส่งใจช่วยคุณแม่ยังสาวที่แม้จะท้องโตแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิม แถมพากันเดาว่าดิ้นเก่งขนาดนี้สงสัยลูกน้อยในท้องอาจเป็นลูกชายอีกด้วย