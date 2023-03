สวยสับฉบับตัวแม่! เมื่อช้อปปี้เปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ "Shopee Fashion & Beauty Sale" รวมสินค้าแฟชั่นตัวแม่ และบิวตี้ไอเทมตัวดัง

จากการรายงานของ Brandwatch[1] ที่ระบุว่า

อุตสาหกรรมแฟชั่นยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแบรนด์แฟชั่นที่มาแรงในแวดวงอีคอมเมิร์ซ ตอบรับกับกระแสและพลังของ K-Pop ที่ยังคงส่งผลต่อเทรนด์แฟชั่นเป็นอย่างมาก ทำให้สินค้าในหมวดหมู่แฟชั่นได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา

ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เสริมความแข็งแกร่งและสร้างความครึกครื้นให้กับตลาดอีคอมเมิร์ซด้วยการเปิดตัวหมวดใหม่เอาใจสายช้อปเสิร์ฟความต้องการนักช้อปสายแฟชั่น เติมความสนุกในทุกลุค ทุกวัน ให้กับสาวๆ ทุกไลฟ์สไตล์ มอบความสนุกสนานในการช้อปปิ้ง เติมอิสระในการแต่งตัวได้อย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมจัดความคุ้มค่าราคาดีด้วยดีลสุดพิเศษชี้ว่าสินค้าในหมวดหมู่แฟชั่นและบิวตี้ยังเป็นสินค้าอันดับต้น ๆ ที่ครองใจนักช้อปชาวไทยอย่างยาวนานแสดงให้เห็นจากอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติเป็นการตอกย้ำถึงอินไซต์ว่า “คนเรา สวยได้ไม่มีวันหยุด” ไม่เพียงเท่านี้นักช้อปยังมองหาประสบการณ์ความสวยความงามผ่านฟีเจอร์ความความบันเทิงและความสนุกสนานบนช้อปปี้ โดยพบว่าในปี 2565 หมวดหมู่คอนเท้นต์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานมากใน Shopee Live ได้แก่ หมวดหมู่สินค้าแฟชั่นนอกจากนี้‘Shopee Fashion and Beauty Sale’ สวยครบ จบที่ช้อปปี้ดังนั้นวันนี้ “ช้อปปี้” ตอกย้ำความเป็นตัวแม่ยิ่งกว่าในฐานะจุดหมายปลายทางด้านบิวตี้แฟชั่นออนไลน์ชั้นนำของเมืองไทยสำหรับนักช้อปทุกเพศทุกวัย เปิดตัว ‘Shopee Fashion and Beauty Sale’ แหล่งรวมไอเทมแฟชั่นและบิวตี้จากร้านค้าและแบรนด์ดังชั้นนำครบจบที่เดียวบนช้อปปี้มามอบให้นักช้อปทุกคน พร้อมทั้งยังเป็นการช่วยขยายฐานลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากอัปความสวยทุกลุค สนุกได้ทุกวัน เข้ามาหาแรงบันดาลใจในการแต่งตัว อัปเดตเทรนด์ใหม่ครบทุกลุคแฟชั่นและสินค้าบิวตี้ ได้ที่แอปช้อปปี้ เพียงมองหาไอคอน ‘Fashion and Beauty’ หรือพิมพ์คำว่า ‘แฟชั่นบิวตี้’ ในช่องค้นหา ก็จะเจอแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นและบิวตี้ ที่รวบรวมแบรนด์ชั้นนำจาก Shopee Mall, Instagram และร้านค้าท้องถิ่นพิเศษต้อนรับการเปิดตัว Shopee Fashion and Beauty Sale ด้วยดีลร้อนแรงอย่าง ‘ทุกลุค ทุกเที่ยง โค้ดเปรี้ยงลด 50%’ และ ส่งฟรี*ขั้นต่ำ 0 บาท[2] รวมไปถึงสิทธิพิเศษอื่นๆมากมายเมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay นักช้อปห้ามพลาด อัปเดตคอลเลกชั่นสินค้าแฟชั่นบิวตี้ครอบคลุมทุกไลน์สินค้าที่มาพร้อมกับดีล โปรโมชั่น และบันเทิงได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/fashion-beauty-sale #Shopeeแฟชั่นบิวตี้ #ลดเปรี้ยงทุกเที่ยงวันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้อปปี้ได้ฟรีจาก App Store, Google Play Store และ App Gallery