(ชมภาพ) เก็บตกโมเมนท์ “เจมีไนน์-โฟร์ท” นำทีมก๊วนเพื่อน ฟินสนั่นโลก “My School President Prom Night Live On Stage”

กระแสความฟินพุ่งแรงทั่วโลก สำหรับงาน “My School President Prom Night Live On Stage” ของ 9 หนุ่มนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตในซีรีส์ “แฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย นำทีมโดยคู่จิ้นมาแรง “เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” แท็กทีมก๊วนเพื่อนซี้ “สตางค์-กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์, วินนี่-ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์, มาร์ค-ภาคิน คุณาอนุวิทย์, ฟอร์ด-อรัญญ์ อัศวสืบสกุล, กัปตัน-พีระวิชญ์ กุลกั้ง, พร้อม-ทีปกร ขวัญบุญ, อั๋น-ณภัทร พัชรชวลิต” จัดเต็มด้วยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตื่นตาตื่นใจ ทั้งร้องเล่นเต้นบนเวทีแสงสีเสียงตระการตา และเสิร์ฟโมเมนต์ดีต่อใจ พร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษ “ลูกหว้า-พิจิกา จิตตะปุตตะ” ที่มาร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขขั้นสุดให้กับแฟนๆ ได้ชมกันในรูปแบบ On Stage และการ Live Streaming จาก “TTM Live” (Thaiticketmajor Live) ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก นานกว่า 3 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งกระแสความแรงพุ่งทะยานจนแฮชแท็ก #MySchoolPresidentOnStageD1 ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ “อันดับ 1” ในประเทศไทยและมาเลเซีย รวมทั้งติดเทรนด์อีกหลายประเทศทั่วโลก และยังมียอดทวิตกว่า 1 ล้านอีกด้วย เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์สตาร์ทความฟินด้วยเพลง “ไหล่เธอ” (You’ve Got My Back) เพลงประกอบซีรีส์ “แฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President” จาก 9 หนุ่ม “เจมีไนน์-โฟร์ท-สตางค์-วินนี่-มาร์ค-ฟอร์ด-กัปตัน-พร้อม-อั๋น” ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดดังลั่นสนั่นฮอลล์ ก่อนจะส่งโชว์ให้ “เจมีไนน์-โฟร์ท-สตางค์-วินนี่-ฟอร์ด-กัปตัน-พร้อม” กับเพลง “อยากร้องดังๆ” และต่อด้วย “เจมีไนน์-โฟร์ท” ที่จับมือกันมาโชว์ความน่ารักสไตล์คนคลั่งรักในเพลง “ซ้อมมีแฟน” (Trial) จากนั้นทั้ง 9 หนุ่มกล่าวทักทายและต้อนรับแฟนคลับทั่วโลกเข้าสู่งาน Prom อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งขอบคุณแฟนๆ ที่ร่วมสนับสนุนทำให้บัตร Sold Out ทั้ง 2 รอบ จากนั้นมาสนุกกันต่อกับโชว์สุดพิเศษจาก “ชมรมดนตรี VS ทีมสภานักเรียน” ที่เปิดตัวด้วยหัวหน้าวง Chinzhilla “โฟร์ท” แท็กทีมสมาชิกวงอย่าง “สตางค์-วินนี่-ฟอร์ด-กัปตัน-พร้อม” ในเพลง “ทรงอย่างแบด” เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น และต่อด้วยทีมสภานักเรียนที่เปิดตัวด้วยประธานนักเรียนคลั่งรัก “เจมีไนน์” จับมือ“มาร์ค-อั๋น” โชว์เพลง “Mr.Everything” ที่น่ารักเกินต้านจน 6 หนุ่มวง Chinzhilla มาร่วมแจมบนเวทีด้วย ก่อนที่จะฟินเบอร์แรงกับโมเมนต์สุดประทับใจ ทั้งความรักและมิตรภาพของพวกเขาไปกับเพลงประกอบซีรีส์ในเพลง “ง้อว” (Smile Please) จาก “เจมีไนน์-โฟร์ท-สตางค์-วินนี่-มาร์ค-ฟอร์ด-กัปตัน-พร้อม” ต่อด้วย “มาร์ค-ฟอร์ด” ที่ควงคู่โชว์เสียงร้องเพราะๆ ในเพลง “ถ้าวันนั้น” (If Only) และ “ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน” ก่อนจะส่งไมค์ต่อให้ “สตางค์-วินนี่” จับมือร้องเพลง “รักแรกพบ” พร้อมโชว์โซโล่กีต้าร์และร้องแร๊พสุดว้าว และโชว์เพลงประกอบซีรีส์ในเพลง “ถ้าไม่ใช่” (No One Else Like Me) แล้วมาฟินกันต่อกับโมเมนต์น่ารักชวนเคลิ้ม ด้วยโชว์เดี่ยวจาก “เจมีไนน์” กับเพลง “แน่ใจไหม” ที่เจ้าตัวเล่นเปียโน และมีส่วนร่วมในการดีไซน์ดนตรีและการร้องด้วย ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดคอแห้ง ต่อด้วยโชว์เดี่ยวของ “โฟร์ท” ที่มาในเพลง “สักวันหนึ่ง” ซึ่งเป็นเพลงแรกที่เจ้าตัวฝึกร้องเพลง จากนั้นทั้งคู่ก็ควงคู่ปล่อยโมเมนต์คลั่งรักโชว์เพลงประกอบซีรีส์ “เพลงรัก” (Hook) ที่ “เจมีไนน์” คว้ากีตาร์มาเล่น พร้อมขอบคุณแฟนๆ ที่สนับสนุนเพลงนี้ จนยอดวิวจะทะลุ 7 ล้านแล้ว ก่อนจะส่งแฟนๆ ให้ฟินกันต่อกับโมเมนต์สุดประทับใจจากในซีรีส์ “แฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President” เริ่มด้วยเพลง “อีกนิด” (Come Closer) จาก “ฟอร์ด” โดยมี “เจมีไนน์-โฟร์ท-วินนี่-สตางค์-กัปตัน-พร้อม-มาร์ค” มาร่วมเต้นรำด้วย และฮีลใจไปกับเพลงสุดอบอุ่น “รักษา” (Healing) จากนั้นมาซึ้งตรึงใจกับเพลง “ฟัง” ที่หนุ่ม “เจมีไนน์-โฟร์ท-สตางค์-วินนี่-ฟอร์ด-กัปตัน-พร้อม” จับมือ “พี่ลูกหว้า” แขกรับเชิญคนพิเศษ โชว์เสียงเพราะๆ เสิร์ฟความฟินขั้นสุด เรียกเสียงปรบมือดังลั่นสนั่นฮอลล์ ก่อนจะส่งโชว์ให้ “เจมีไนน์-โฟร์ท” คว้าไมค์ร้องเพลง “ข้างกัน” สุดละมุน พร้อมพาแฟนๆ ไปสนุกสุดมันส์กับเพลง “เพื่อนเล่น ไม่เล่นเพื่อน” จาก “เจมีไนน์-โฟร์ท-สตางค์-วินนี่-มาร์ค-ฟอร์ด-กัปตัน-พร้อม” ต่อด้วยเพลง “น้ำลาย” ที่เรียกกรี๊ดดังลั่นฮอลล์ และมันส์กันต่อกับเมดเลย์สนุกๆ จาก “มาร์ค-ฟอร์ด-กัปตัน-พร้อม-วินนี่” ในเพลง “ปล่อยจอย” และโยกไปกับเพลง “คนไม่คุย” (Silent Mode) จาก “เจมีไนน์-โฟร์ท-สตางค์-อั๋น” จากนั้นฟินจิ้นกระจายกับโชว์ของ “มาร์ค+ฟอร์ด” ในเพลง “ชอบป่ะเนี่ย” (Can I Call You Mine) ต่อด้วย “สตางค์-วินนี่” กับเพลง “รักนะเว้ย” และอมยิ้มไปกับ “เจมีไนน์-โฟร์ท” ที่ควงคู่ร้องเพลง “เขินให้หน่อย” (You're Blushing?) เพลงคู่ล่าสุด ก่อนจะเสิร์ฟความสนุกให้กับแฟนๆ ด้วยเพลง “Stand by หล่อ” จากทั้ง 9 หนุ่ม ที่ทำเอาแฟนๆ ถูกอกถูกใจกันเบอร์แรง จากนั้นโชว์เพลงประกอบซีรีส์แทนคำขอบคุณแฟนๆ ด้วยเพลง “พูดได้ไหม” (Let Me Tell You) ก่อนจะพูดกล่าวขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่ให้การตอบรับซีรีส์เรื่องนี้อย่างท่วมท้น พร้อมทั้งเผยความรู้สึกที่มีต่อแฟนๆ จนมีน้ำตาแห่งความตื้นตันใจ โดย 9 หนุ่มเผยว่า “ขอบคุณ GMMTV ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ ขอบคุณครอบครัวที่คอยเป็นกำลังใจให้มาตลอด และขอบคุณแฟนคลับทุกคนทั้งที่อยู่ในฮอลล์ และที่ดูผ่าน Live Streaming มากๆ ที่คอยซัพพอร์ต และมอบความรักให้พวกเรามาโดยตลอด ซึ่งพวกเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนรักพวกเราเยอะขนาดนี้ ขอบคุณทุกคนจากใจ ขอให้อยู่แบบนี้กันตลอดไปนะครับ” และส่งท้ายด้วยเพลง “แค่ครั้งเดียว” (One Upon a Time) กับเพลง “ก้อนหินกับดวงดาว” (Rock & Star) เรียกว่าจัดเต็มความฟินขั้นสุดและอัดแน่นความสนุกทุกโมเมนต์ ตลอดงาน Prom Night สร้างปรากฎการณ์ความฟินครั้งยิ่งใหญ่ในค่ำคืนสุดแสนพิเศษกันเลยทีเดียวสำหรับการรับชม Live Streaming ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. 