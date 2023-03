“วี วิโอเลต” โพสต์ให้กำลังใจ “ก้อย อรัชพร” หลังประกาศเลิก “นิกกี้” กร้าว! ห้ามยุ่งกับเพื่อนของเรา

ล่าสุดเพื่อนซี้ ก้อย อรัชพร อย่างที่เมื่อวานก็ได้โพสต์เดือด ฟาดแรงไปแล้ว ซึ่งหลังจากที่ ก้อย-นิกกี้ ออกมาเปิดใจถึงสถานะความสัมพันธ์ วี วิโอเลต ก็ได้โพสต์ภาพตนกับ ก้อย อรัชพร และเพื่อนร่วมแก๊ง พร้อมแคปชั่นว่า…"I admire your big beautiful heart. It’s the size of an ocean. You are such a strong, smart and kind woman. I have mad RESPECT for you. You deserve the best and all the happiness in the world. Your girl is always here for you love. All of us are! No one messes with our girl! ไปฟังความจริงจากปากของเจ้าตัวดีที่สุดค่ะ คลิปออกแล้ว"โดยแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า "ฉันชื่นชมหัวใจที่สวยงามยิ่งใหญ่ของเธอ มันมีขนาดเท่ามหาสมุทร เธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง ฉลาด และใจดี ฉันนับถือเธออย่างมาก เธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุด และความสุขทั้งหมดในโลก พวกเราทุกคนอยู่ที่นี่เสมอ พวกเราทุกคนรักเธอ เพราะฉะนั้นห้ามมายุ่งกับเพื่อนสาวของเรา" ทำเอาแฟนๆ ส่งหัวใจกันรัวๆ ชื่นชมกับมิตรภาพของแก๊งเพื่อนสาวแก๊งนี้