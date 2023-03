“ซงฮเยคโย – ฮันโซฮี” พร้อมใจกันโพสต์คอนเฟิร์มโคจรเจอกันในซีรีส์ใหม่ทำแฟนๆตั้งตารอ

หลังจากที่นักแสดงสาวดาวรุ่งมาแรง ฮันโซฮี ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักแสดงสาวที่มีใบหน้าละม้ายคล้าย ซงฮเยคโย อย่างกับพี่น้องหรือฝาแฝด จนหลายคนอยากให้ทั้งคู่ได้มีผลงานร่วมกันสักครั้ง ล่าสุดฝันเป็นจริงเมื่อทั้งคู่ได้โคจรมาเจอกันในซีรีส์เรื่อง The Price of Confession โดยทั้งคู่ได้คอนเฟิร์มการร่วมงานกันครั้งนี้ ด้วยการแชร์ภาพทีเซอร์ลงในอินสตาแกรม โดย ฮันโซฮี โพสต์ลงสตอรีไอจี ก่อนที่ ซงฮเยคโย จะรีโพสต์ลงสตอรีของตนเองอีกทีหนึ่งThe Price of Confession เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาว 2 คนที่เข้ามาเกี่ยวพันกับการฆาตกรรม ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่า ทั้งคู่กำลังตัดสินใจว่าจะรับเล่นเรื่องนี้หรือไม่ แต่จากการโพสต์อินสตาแกรมล่าสุดนี้ ก็นับว่าเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าคู่แฝดแห่งวงการบันเทิงเกาหลีคู่นี้จะมาประชันฝีมือกันแน่นอนซงฮเยคโย จะรับบทเป็น อันยุนซู ครูสอนศิลปะที่ชีวิตกลับพลิกผันเมื่อเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรม ขณะที่ ฮันโซฮี รับบทเป็น โมอึน ตัวละครลึกลับที่มีแนวโน้มต่อต้านสังคมทางด้านชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นอย่างมากมายโดยระบุว่า “ตื่นเต้นมาก”, “ว้าว มันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ย?”, “คิดว่า 2 คนนี้หน้าเหมือนกัน แล้วตอนนี้มาทำงานด้วยกันอีก เป็นเรื่องที่น่าดูมาก”