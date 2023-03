"เก่ง ธชย" นำทีมคนดัง ร่วมปาร์ตี้วันเกิด "นุ้ย ME Energy Drink"

สนุกเกินคาด รวมพลครั้งใหญ่ ในธีมฮอลลีวูด Hollywood&Thai Movie ปาร์ตี้ฉลองคล้ายวันเกิดผู้บริหารบริษัท มาร์เซลล่าออฟฟิเซียล และยังเป็นผู้บริหารดัง เครื่องดื่มk พลังที่เราเลือกได้ แต่ละคนแต่งเต็มมากๆ มีทั้งบริทนีย์ สเปียร์ เวอร์ชั่นร่างพัง ,อวตาร Avatar: The Way of Water ฟ้าเด่นทิ่มตา แต่งเหมือนเว่อร์ๆ จนขนลุก ,เจ้าหญิงเจ้าชายดิสนีย์ ก็มา ,ร่างทรง จูเลีย โรเบิร์ต ในบทโสเภณี จากหนังเคยฮอต Pretty Woman ผู้หญิงบานฉ่ำ ก็มาด้วยนะ ปาร์ตี้วันเกิดแบบนี้ ขาดไม่ได้เลย เครื่องดื่ม ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ ที่มาเติมพลังความสุขสนุกแบบไร้ขีดจำกัดเริ่มคึกคักตั้งแต่ยังไม่ดึก นักร้องดังพันล้านวิวมาร่วมเต้นๆ ร้องระเบิดพลังเสียง แบบโคตรสุดยอด ร้องเต้นแรงๆ แบบลืมเหนื่อย ซุปเปอร์โมเดลดังข้ามยุคว่าที่ สส.พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ,CEO บริษัท ป้ายไทยทำ จำกัด และ MADAME MAY ENTERTAINMENT,ผู้อำนวยการเวทีดัง Miss Sexy Thailand 2023,ผู้จัดดังซีรีส์วายสุดร้อนแรง เลิฟซินโดรม Love syndrome 3 รักโคตรๆ โหดอย่างมึง,และไฮโซสายบุญหล่อแซ่บต้องยกให้ทีม Mister ME ไทย นำโดยทางด้าน Mister ME ลาว ได้แก่ดึกๆ เลยเที่ยงคืน ได้เวลาร้อนแรง จากทีมนักร้องมีแววเปรี้ยงๆ จากค่ายใหม่ มี มิวสิก ME Music ขึ้นไปร่วมอวยพรวันเกิดให้คุณนุ้ย สุวิมล และร่วมร้องเพลงเพราะๆ มันส์ๆ เริ่มกันที่เสียงสูงสุดขีด มีดีที่รูปร่างหน้าตามหาเสน่ห์ หนุ่มน้อยวัย 16บอกเลยเสียงร้องไม่ธรรมดา,ส่วนหนุ่มลาวสุดเฟี้ยวก็ร้องเต้นได้สุดฤทธิ์สุดเดชมากๆ ยังมีนักร้องออร่าแรงฯลฯ ปิดท้ายกับอดีตนักร้องดังยุค 90มาร่วมร้องเพลงเพราะๆ ให้คุณนุ้ย สุวิมลอีกด้วย