"ขวัญ อุษามณี-เอส กันตพงศ์" นำทีมนักแสดง 7HD ร่วมชมศึก ONE ลุมพินี 9 อีเวนต์ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมา พร้อมชวนคอกีฬาลุ้นติดหน้าจอช่อง 7HD ศุกร์ 17 มีนาคมนี้ 20.30 น.

นางเอกสุดฮอต ชวนนำทีมนักแสดงช่อง 7HD ได้แก่ 2 สาวคู่ซี้และคู่จิ้นจากละครดัง ฮักหลายมายเลดี้ ที่เพิ่งลาจอไปร่วมด้วยนักแสดงที่ชื่นชอบกีฬาหมัดมวยรวมถึงผู้ประกาศข่าวสาวซุปตาร์แห่งเอเชียใต้พร้อมใจตบเท้าเข้าเชียร์กันแบบสด ๆ ในศึก ONE ลุมพินี 9 ที่ครั้งนี้ยกทัพเหล่าฮีโร่ของไทยมามากมาย บรรยากาศสุดมันชนิดติดขอบเวที ส่งกำลังใจให้นักชกคว้าชัย และส่งให้มวยไทยเป็นที่ยอมรับ และดังไกลระดับโลก ศุกร์ที่ 17 มีนาคมนี้ ที่สนามมวย ลุมพินี (รามอินทรา)มาร่วมเชียร์คู่มวยสุดมัยและไฮไลต์สำคัญคือ ศึกชิงแชมป์โลก ONE มวยไทยรุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ระหว่าง "รีเกียน เออร์เซล" กับนักชกขวัญใจชาวไทย "สินสมุทร กลิ่นมี" พร้อมนักชกชั้นนำมากมายมาร่วมชิงชัย เป็นแมทช์ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ว่าได้ เพราะจะมีการแข่งขันมวยไทยและการต่อสู้แบบผสมผสานถึง 11 คู่ และยังอัดแน่นด้วยนักกีฬามากฝีมือจากทั่วโลกอีกเพียบ มาร่วมเชียร์กันแบบสุดมันไปพร้อมกับคนดังมากมาย อาทิ "จอส" เวอาห์ แสงเงิน, "วิคเตอร์" ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงษ์, "ธามไท แพลงศิลป์", "สมรักษ์" - "เบส" รักษ์วนีย์ คำสิงห์ ที่งานนี้มารวมตัวกันเพื่อเกาะติดชมการแข่งขันถึงขอบสังเวียนในรายการนี้อีกด้วย และพลาดไม่ได้ช่วงเวลา 19.00 น. มาร่วมกระทบไหล่ใกล้ชิดกับ "ซ้ายดารา" ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม นักมวยสุดฮอต ที่ป้องกันแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นเฟเธอร์เวต มาได้หมาด ๆ ด้วยสถิติเอาชนะได้ภายใน 49 วินาที !แฟนกีฬาสามารถชมการแข่งขันชกมวย ONE ลุมพินี โดยจองบัตรได้ทาง https://www.thaiticketmajor.com หรือติดตามชมการถ่ายทอดสดแบบ Full HD ทางช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ทาง BUGABOO.TV ตั้งแต่เวลา 20.30 น. นอกจากนี้ยังสามารถเกาะติด LIVE-Streaming ได้ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ทาง Facebook : Ch7HD / Ch7HD News / Ch7HD Sports และ YouTube: Ch7HD และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการ ONE ลุมพินี ได้ทาง https://www.ch7.com/one-championship, Facebook: Ch7HD / ONE Championship Thailand และ TERO Digital