Fujii Kaze แต่งชุดมวยไทยเต็มยศ แฟนคลับเชียร์มาไทยเถอะ

คาเสะ ฟูจิอิ เกิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2540 ที่โอคายามา โดยเจ้าตัวเริ่มเล่นเปียโนมาตั้งแต่เด็กๆ ก่อนจะอัดคลิปตนเองผ่านช่องยูทูบและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปี 2019 เจ้าตัวปล่อยผลงานอัลบั้มแรกชื่อ ‘HELP EVER HURT NEVER’ ก่อนสร้างปรากฏการณ์มากมาย ทั้งอันดับ 1 ของ ORICON , อันดับ 1 บน Billboard JAPAN HOT ALBUMS chart , รางวัล Blue ที่เป็นรางวัลสูงสุดของรายการ 13th CD shop awardนอกจากนี้เขายังได้รับเลือกเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัล Artist On The Rise ของ YouTube ที่จะแนะนำศิลปินหน้าใหม่ รวมถึงได้ร่วมเป็นส่วนนึงของโปรเจกท์โปรโมทของ YouTube อีกด้วยปัจจุบันนักร้อง-นักดนตรีวัย 25 ปีสังกัด HEHN Records คนนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในศิลปินแห่งยุคของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ โดยเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา เจ้าตัวก็เพิ่งจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปอย่าง “LOVE ALL SERVE ALL STADIUM LIVE” ซึ่งจัดขึ้นที่ Panasonic Stadium Suita