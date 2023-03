JKN-CNBC ส่งรายการสัมภาษณ์พิเศษตัวแทนพรรคการเมืองลงผัง รับการเลือกตั้งปี 2566

JKN-CNBC จัดโปรแกรมพิเศษ รับเลือกตั้ง Your Money Your Vote สัมภาษณ์พิเศษตัวแทนพรรคการเมือง ที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละพรรค ในรายการ The CNBC Conversation ออกอากาศทุกวันเสาร์เพื่อเป็นการรองรับกระแสการเลือกตั้งปี 2566 ที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้งใหญ่ในราวต้นเดือนพฤษภาคมนี้ นายรัชชพล เหล่าวานิช บรรณาธิการบริหาร JKN-CNBC เปิดเผยว่า สถานีได้จัดโปรแกรมพิเศษ “Your Money Your Vote” เพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาพรรคการเมืองส่งตัวแทนของพรรคมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของแต่ละพรรค โดยเริ่มเผยแพร่และออกอากาศมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในรายการ “คุยให้สว่าง” The CNBC Conversation ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17:30-18:20 น. ทาง AIS Play ช่อง 642 และ 3BB GIGA TV ช่อง 608 และสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง เพจ Face Book : CNBC Thailandซึ่งรายการที่เริ่มเผยแพร่ออกอากาศไปแล้วนั้น ได้มีการสัมภาษณ์ หัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรค ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรค เลขาธิการพรรค ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ ของแต่ละพรรค ได้แก่- นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า- ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการและเลขานาการคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา- ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการ และ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายพรรคเพื่อไทย- นายสุพันธ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย- ดร.อุตตม สาวนายน ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคพลังประชารัฐ- ดร.เกียรติ สิทธิอมร คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนพรรคการเมืองอื่น ๆ เช่น รวมไทยสร้างชาติ ก้าวไกล ภูมิใจไทย เสรีรวมไทย และพรรคอื่นๆที่อยู่ระหว่างการประสานงานทั้งนี้ตัวแทนของพรรคการเมืองแต่ละพรรค จะมาเปิดเผยถึงจุดขายของนโยบายด้านเศรษฐกิจของตัวเอง ที่มีจุดเด่น และจุดแข็งแตกต่างกัน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงแนวคิดของนโยบายเศรษฐกิจในภาพใหญ่ รวมทั้งรายละเอียดของนโยบายเศรษฐกิจในแต่ละด้าน