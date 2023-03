“SBS” สื่อเกาหลี โดนวิจารณ์หนักตัดคำพูด “มิเชล โหย่ว” นำไปสู่ประเด็นกดขี่ผู้หญิง

มิเชล โหย่ว ที่ได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All at once บนเวทีออสการ์ครั้งที่ 95 ขึ้นเป็นนักแสดงหญิงเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลนักแสดงนำบนเวทีออสการ์ ซึ่งเธอได้กล่าวสปีชบนเวทีขณะรับรางวัล โดยเน้นที่การพูดถึงชาวเอเชียและเพศหญิง“สำหรับเด็กชายและเด็กผู้หญิงที่ดูเหมือนกับฉันและกำลังดูอยู่ในคืนนี้ นี่คือสัญญาณแห่งความหวังและความเป็นไปได้ นี่คือการพิสูจน์ถึงการมีฝันที่ยิ่งใหญ่ และความฝันนั้นได้กลายเป็นจริง และสำหรับสาวๆ อย่าปล่อยให้ใครหน้าไหนมาบอกคุณว่า คุณได้ผ่านช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดของคุณไปแล้ว อย่ายอมแพ้ค่ะ”ซึ่ง 3 สถานีหลักของเกาหลีทั้ง KBS , MBC และ SBS ต่างก็เผยแพร่ข่าวของ มิเชล โหย่ว รวมถึงสปีชของเธอแต่ทาง SBS เลือกที่จะเซ็นเซอร์คำพูดของ มิเชล โหย่ว โดยตัดคำว่า “สำหรับสาวๆ” ออกไป จึงเกิดเป็นประเด็นถกเถียงและสร้างความไม่พอใจให้สังคม ที่ตัดเอาคีย์เวิร์ดนี้ออก โดยทางสถานีได้ให้เหตุผลเพียงว่าที่ตัดออกเป็นเพราะเชื่อว่าเธอหมายถึงคนทุกเพศทุกวัยมากกว่า ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงชาวเน็ตที่ไม่พอใจหลายคนได้เผยว่าไม่ค่อยแปลกใจกับสถานีนี้เท่าไหร่นัก เนื่องจากก่อนหน้านี้ SBS เคยมีประเด็นเรื่องกดขี่เพศหญิงมาก่อนหน้านี้แล้ว พร้อมเผยว่า “นี่คือโฉมหน้าที่แท้จริงของสื่อเกาหลี”อีกด้วย