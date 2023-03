“ลินด์ซีย์ โลฮาน” ทิ้งชีวิตเหลวแหลก กำลังจะได้เป็นแม่คนแล้ว

ลินด์ซีย์ โลฮาน นักแสดงสาววัย 36 ปี ที่โด่งดังอย่างมากจากภาพยนตร์ Parents trap และ Mean Girls ได้ประกาศข่าวดีการตั้งครรภ์ลูกคนแรกของเธอกับ บาเดอร์ แชมมาส ผ่านทางอินสตาแกรมลินด์ซีย์ ที่แต่งงานกับ บาเดอร์ ไปตั้งแต่เดือน ก.ค. ปี 2022 และใช้ชีวิตอยู่ที่ดูไบ ได้แชร์รูปชุดเด็กที่มีข้อความว่า “Coming Soon” ( เร็วๆนี้ )พร้อมเขียนแคปชันว่า “We are blessed and excited” ( พวกเรามีความสุขและตื่นเต้นมาก )ทางนักแสดงสาวยังได้ให้ประชาสัมพันธ์ส่วนตัวยืนยันกับสื่อด้วยว่า“พวกเรามีความสุขที่สุดสำหรับพรอันประเสริฐนี้ในชีวิต เราแทบรอไม่ไหวที่จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้ว”ลินด์ซีย์ โลฮาน เป็นหนึ่งในนักแสดงเด็กที่ประสบปัญหาการใช้ชีวิตแบบมีชื่อเสียงมาตั้งแต่วัยเยาว์ เธอแจ้งเกิดจากการรับบทเด็กฝาแฝดที่สลับตัวกันในภาพยนตร์เรื่อง The Parent trap เมื่อปี 1998 ก่อนจะมาดังเป็นพลุแตกในเรื่อง Freaking Friday และดังสุดขีดอีกครั้งในเรื่อง Mean Girls ซึ่งเจ้าตัวมีปัญหากับการใช้ชีวิตในฮอลลีวูด จนนำไปสู่การติดยา ดื่มหนัก เมาแล้วขับถึง 2 ครั้ง ชีวิตตกต่ำถึงขีดสุด ขึ้นโรงขึ้นศาลนับครั้งไม่ถ้วนก่อนจะหายจากหน้าสื่อไปพักใหญ่ และกลับมาอีดครั้งด้วยภาพลักษณ์ที่เีขึ้นพร้อมกับข่าวแต่งงาน