“ไทแทน” เผยคอนเทนท์เรียกน้ำย่อย! นับถอยหลังรอฟัง TYTAN 1st EP “Your Call” เซอร์ไพรส์แฟนคลับ ประกาศชื่อด้อม “ธันเดอร์”

ได้เวลาปลดปล่อยพลังประจุไฟฟ้าในอากาศเขย่าวงการทีป็อปกันอีกแล้ว! งานนี้เหล่าธันเดอร์ (Thunder ชื่อแฟนคลับของไทแทน) รวมตัวรอรับความเปรี้ยงของศิลปินหนุ่มกันแบบตื่นเต้นได้อีก หลังเจ้าตัวเพิ่งไปร่วมแจมโปรเจ็กต์คาเฟ่วันเกิดฉลองครบรอบอายุ 24 ปี ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของแฟนๆ ทั้งด้อมอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมมอบความทรงจำดีๆ ในวันพิเศษกับการประกาศชื่อแฟนด้อมโดยเจ้าตัวเผยว่า ชื่อนี้มีหลายความหมายมากๆ สำหรับตัวเขาเองและแฟนๆ ทุกคนด้วย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญในวันเดบิวต์สเตจ จี้รูปสายฟ้าที่สร้อยคอ รวมถึงลายเซ็นของเขา ความหมายของ Thunder จึงสื่อถึงความแข็งแรง มาทีก็คือเปรี้ยง! เป็นสายฟ้าที่เต็มไปด้วยพลังบวกนั่นเอง เท่ากับว่าวันที่ 5 มีนาคมถือเป็นทั้งวันเกิดของ ไทแทน และชื่อด้อม ธันเดอร์ ให้ปีต่อๆ ไปได้ฉลอง 2 วาระพร้อมกันซะเลยจากนั้นในวันที่ 10 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา โซเชียลมีเดียต่างๆ ของค่ายเพลงได้ปล่อย LOGO MOTION ของ ไทแทน พร้อมแคปชั่น TYTAN “COMING SOON” ก็ทำเอาใครๆ ต่างจับตามองความเคลื่อนไหวที่กำลังจะกระเพื่อมวงการเพลงในไม่ช้านี้โดยล่าสุดสดๆ ร้อนๆ ในวันที่ 14 มี.ค. มีคลิปวิดีโอ CONTENT SCHEDULE ถูกปล่อยออกมาเพิ่มเติมให้แฟนๆ ได้รอติดตามคอนเทนต์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องทุกวันไปจนถึงดีเดย์ 24 มี.ค. ** เริ่มต้นกันด้วยภาพคอนเซ็ปต์สามเวอร์ชั่น TYTAN VISUAL POSTER เปิดลุคแรก 15 มี.ค. กับ MAGENTA VER. ถัดไป 16 มี.ค. จะมาในธีม NOIR VER. และวันที่ 17 มี.ค. พบกับ TITANIUM VER. สไตล์เสาร์-อาทิตย์ไม่ต้องหยุดให้สะดุด ลุยต่อเลย 18 มี.ค. มาแน่ TEASER POSTER ของ TYTAN 1st EP 'Your Call’ และรอจ้องกันให้ดี 19 มี.ค. TYTAN 1st EP 'Your Call' TRACKLIST เห็นคำว่าแทร็กลิสต์จั่วหัวชัดๆ แบบนี้ แฟนๆ ต้องลุ้นกันหน่อยแล้วว่าจะได้ฟังเพลงใหม่ของ “ไทแทน” มากกว่าหนึ่งเพลงหรือไม่? รอติดตามห้ามพลาดเลยนะ!เข้าสู่สัปดาห์นับถอยหลัง อุ่นเครื่อง 20 มี.ค. ด้วย MOVING POSTER แล้วเพิ่มความตื่นเต้นแบบยกระดับ 21 มี.ค. กับ M/V TEASER ต่อด้วย 22 มี.ค. HIGHLIGHT PREVIEW ซึ่งคาดการณ์ว่าแฟนๆ น่าจะได้ฟังตัวอย่างเพลงกันพอหอมปากหอมคอ วันรุ่งขึ้น 23 มี.ค. เตรียมหอมหูเต็มๆ กับ EP RELEASE ทุกแพลตฟอร์มมิวสิกสตรีมมิ่ง รวมถึงรายการวิทยุทั่วประเทศไทย ก่อนจะปิดท้ายสุดเปรี้ยงด้วย OFFICIAL MUSIC VIDEO เพลง Your Call (อยู่ที่เธอ) ในวันที่ 24 มี.ค. **สังเกตดีๆ เลข “24” อาจเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของแฟนด้อม Thunder เพราะเป็นทั้งอายุของ “ไทแทน” ในปีนี้ และยังเป็นวันฤกษ์ดีที่จะได้ชื่นชมการเติบโตผ่านผลงานเพลงใหม่ของเขา นับจากซิงเกิลเปิดตัวอย่างเพลง All Night (feat. Loco) เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาซึ่งเราได้เห็นฝีไม้ลายมือของหนุ่มคนนี้กันมาไม่น้อย เส้นทางสายดนตรีของไทแทนกำลังรอทุกคนไปรู้จักให้ลึกซึ้งกว่าที่เคยติดตาม TYTAN 1st EP “Your Call” ของ ไทแทน ได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดีย @411ent เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ https://twitter.com/411ent อินสตาแกรม https://instagram.com/411ent รวมทั้งอินสตาแกรมของซีอีโอ กึ้ง–เฉลิมชัย มหากิจศิริ @kueng_chalermchai http://instagram.com/kueng_chalermchai และ ยูทูบ https://www.youtube.com/411ent SUBSCRIBE แล้วกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนรอไว้เลย!!!