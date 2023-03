อลังการแฟชั่นโชว์ SHU X VATANIKA สองแบรนด์แฟชั่นตัวแม่ เปิดตัวคอลเลกชั่นทรงพลังแห่งปี

จัดใหญ่สมกับเป็นตัวแม่แห่งวงการแฟชั่น สำหรับคอลเลกชั่นทรงพลังแห่งปีของ V FOR SHU ซึ่งเป็นการ Collaboration ระหว่าง SHU แบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์ระดับ Global ของ คุณป้อ-กรกนก สว่างรวมโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชู โกลบอล จำกัด กับ คุณแพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ดีไซเนอร์แห่ง VATANIKA แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดัง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสุดพิเศษ SHU X VATANIKAโดยงานนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน THE LAUNCH OF THE BEST COLLABORATION ณ ชั้น 1 Central Court at Central World ได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดัง ดารา และนางแบบ ที่ตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ กีตาร์-ปฏิญญา เกี่ยวข้อง ดีไซเนอร์ระดับท็อปของเมืองไทย, มายด์-แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา, โอบอุ้ม - รัสรินทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา, พัด-พรรษมน พิริยะเมธา , มิเรียม ศรพรหมมาศ, นัท นิสามณี, ฝ้าย-เวฬุรีย์ ดิษยบุตร, ณฉัตร-กวิยณัฎฐ์ แฮร์มันน์, แก้ม-ญาณิศา ธีราธร ฯลฯซึ่งไฮไลท์ของงานครั้งนี้อยู่ที่การเดินแฟชั่นโชว์สุดอลังการของเหล่านางแบบ และนางงามชื่อดัง อาทิ โยชิ รินรดา ธุระพันธ์ มิสทิฟฟานีปี 2017, พรฟ้า- ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รองอันดับ 2 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 , ศศิ สินทวี มิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ 2015 , ณัฏฐา ทองแก้ว รองอันดับ 2 มิสซูปร้าเนชันแนลไทยแลนด์ 2022, ดารัน เศรษฐิณิช ชนวราสุทธิศิริ, เซีย-อานาสเตนเซีย โอโกเย และ มิ้นท์ พุทธิดา สมัยนิยม จากเดอะเฟซไทยแลนด์ เป็นต้น ที่มาถ่ายทอดความสวยงามของรองเท้าทั้ง 3 แบบ และปิดท้ายกับฟินาเล่โชว์สุดเซอร์ไพร์สจาก คุณเต้-ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก บิ๊กบอสแห่งค่ายกันตนา ที่มาเดินแบบในชุดเดรสประดับด้วยขนนกสีดำ ใบหน้าพรางด้วยผ้าตาข่ายสีดำ ซึ่งสร้างความฮือฮากับเหล่าผู้ชมเป็นอย่างมากคุณป้อ-กรกนก “สำหรับคอลเลกชั่นนี้ได้ให้คำนิยามว่า THE EMPOWERING COLLECTION MADE TO EMPOWERED YOU ที่ได้นำเอาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทั้ง 2 แบรนด์มารวมกัน เมื่อซิกเนเจอร์ลุคของ SHU มาแมทช์กับสไตล์แบบ Dress To Kill ของ VATANIKA จึงกลายเป็นรองเท้าทรงพลัง ที่จะยกระดับการเดินทุกวันให้เหมือนอยู่บนรันเวย์ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปคุณแพร-วทานิกา “ความตั้งใจแรก คือ อยากให้ทุกคนได้ใส่รองเท้าที่สวย แต่สบายอย่างไม่น่าเชื่อ หลายคนคงคิดว่ารองเท้าสูง 4 นิ้ว อย่างรุ่น SHU X VATANIKA CELEB HEELS 4”SCARLET จะใส่สบายได้จริงหรอ บางคนอยากได้รองเท้าใส่แบบลำลองแต่ไม่ถึงกับเป็นรองเท้าแตะ อยากได้เรียบๆแต่ไม่ธรรมดาจนเกินไป เราก็มีให้ถึง 2 แบบ SHU X VATANIKA CELEB HEELS 1.5" MONIQUE และ SHU X VATANIKA CELEB HEELS 1” ISABELLA SANDALS โดยเราได้เลือกใช้โทนสีนู้ด, สีดำ, สีขาว และ สีแดง เพื่อเป็นตัวแทนของผู้หญิงหลากหลายสไตล์”เรียกว่ามีให้คุณครบทุกความต้องการ เรียบ โก้ สวยหรู โฉบเฉี่ยวทุกรายละเอียด ตอบโจทย์ได้ทุกลุค พร้อมตอกย้ำความเป็น V FOR SHU ด้วยสัญลักษณ์ตัว V ที่สลักไว้บนพื้นรองเท้าเพื่อลูกค้าให้ได้รับสิ่งที่ล้ำค่าที่สุด พบกับคอลเลกชั่น SHU X VATANIKA ได้แล้ว ทั้งทาง STORES & ONLINE หรือ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.shu.global