“ปู ไปรยา” ร่วมปาร์ตี้ฉลองออสการ์สุดปัง กับลุคสวมเดรสซีทรูสวยแซ่บ ประกบตัวแม่ "ฟ่านปิงปิง"

เรียกว่าเป็นนักแสดงหนึ่งเดียวของไทยที่ไปเฉิดฉาย ในงานฉลองประกาศรางวัลออสการ์ "The 31th Annual Academy Awards Viewing Party to The Elton John AIDS Foundation" สำหรับนางเอกสาวไทยซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมปาร์ตี้เป็นครั้งที่ 2 เจ้าตัวยังคงได้รับการต้อนรับอย่างดีจากสื่อมวลชนสายภาพยนตร์ และแวดวงฮอลลีวูด ลั่นชัตเตอร์บนพรมแดงทางเข้างานฉ่ำๆ สำหรับปาร์ตี้ครั้งนี้เจ้าตัวได้อวดโฉมความปังมาในลุคเรียบหรูดูแพงสวมชุดซีทรูสีดำแหวกอก หรูหราปนเซ็กซี่ จากแบรนด์Tomford เพิ่มลูกเล่นด้วยทรงผมมีกลิ่นความดราม่าตามแบบฉบับสาวฮอลลีวูดและภายในงานปาร์ตี้ สาวปู ยังมีโอกาสกระทบไหล่ซูเปอร์สตาร์แดนมังกร "ฟ่าน ปิงปิง" ร่วมเฟรมภาพในประวัติศาสตร์อีกหนึ่งภาพในความทรงจำดีๆ อีกด้วย