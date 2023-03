"คี ฮุย ควน" จากเด็กลี้ภัยสู่เจ้าของรางวัลออสการ์

ส่วนหนึ่งของคำแสดงความรู้สึกของนักแสดงเชื้อสายเวียดนาม หลังเจ้าตัวที่สามารถคว้ารางวัลออสการ์ในสาขา “นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม” จากภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All at Once ในการประกาศผลออสการ์ ครั้งที่ 95 เมื่อช่วงสายของวันนี้นักแสดงเชื้อสายเวียดนามเกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2514 ในไซง่อน เวียดนาม จากนั้นในปี 2521 เขาต้องอพยพออกจากเวียดนามมาอาศัยยังค่ายผู้ลี้ภัยที่ฮ่องกงพร้อมกับพ่อและพี่น้องอีก 5 คน ขณะที่แม่และพี่น้องอีก 3 คนอพยพไปยังมาเลเซียก่อนที่ในปีถัดมาเขาจะย้ายมาอาศัยที่สหรัฐอเมริการ่วมกับครอบครัว ผ่านโครงการช่วยเหลือผู้อพยพ จนอายุ 12 ปีเขาก็มีโอกาสได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones and the Temple of Doom ร่วมกับนักแสดงดังอย่าง “แฮร์ริสัน ฟอร์ด” ในปี 2527 ของผู้กำกับ “สตีเวน สปิลเบิร์ก”หลังใช้ชีวิตในวงการนานกว่า 40 ปี และเกือบออกจากวงการหลายครั้งแต่ได้น้องชายคอยให้กำลังใจ เขาก็คว้ารางวัลออสการ์ตัวแรกมาครองและนั่นเองที่ทำให้เขาถึงกับหลั่งน้ำตาในโชคชะตาชีวิตสุดพลิกผันแน่นอนว่าหลังจากที่พูดถึงมารดาวัย 84 ปีโดยระบุว่า..."ตอนนี้เธอกำลังดูอยู่ที่บ้าน แม่ครับ ผมเพิ่งได้รางวัลออสการ์ครับ" แล้วเขาก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณไปยัง สปิลเบิร์ก ที่ให้โอกาสเขาด้วยไม่เพียงเท่านั้นหลังรับรางวัลทางด้านของนักแสดงคนดัง "แฮร์ริสัน ฟอร์ด" ก็ยังเข้ามาแสดงความยินดีกับนักแสดงวัย 52 ปีคนนี้จนกลายเป็นภาพที่ชวนประทับใจเป็นอย่างมาก