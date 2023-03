ย้อนมอง "ครึ่งศตวรรษ" ในวงการภาพยนตร์ "เจมี ลี เคอร์ติส" ก่อนชิงและคว้าออสการ์ครั้งแรกในชีวิต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เ"เจมี ลี เคอร์ติส" วัย 64 ปี คว้ารางวัลออสการ์เป็นครั้งแรกจากการได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงครั้งแรกจากการรับบทเป็นผู้ตรวจสอบภาษีจอมบูดบึ้งที่สอบสวนเจ้าของร้านซักรีด เอเวลิน หวาง (มิเชล โหย่ว) ในภาพยนตร์เรื่อง "Everything Everywhere All at Once"หลังจากผ่านไปเกือบ 50 ปีบนจอแก้วทั้งจอใหญ่และจอเล็ก แน่นอนว่านี่คือเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม อย่างที่พ่อแม่ที่ดังของเธอ ทั้ง เจเน็ต ลีห์ ("Psycho") และโทนี่ เคอร์ติส ("The Defiant Ones") ไม่เคยประสบความสำเร็จคว้ารางวัลใหญ่สถาบันนี้มาก่อน“ฉันเพิ่งได้รับรางวัลออสการ์!” เธอกล่าวทั้งน้ำตาในตอนท้ายของสุนทรพจน์ ซึ่งเธอได้แสดงความเคารพต่อพ่อแม่ สามีและลูกๆ ของเธอ แฟนๆ และเพื่อนร่วมงานเคอร์ติส เป็นดาราที่ไม่ใช่ชาวเอเชียคนเดียว ที่มีบทสำคัญในภาพยนตร์เรื่องนี้ และเป็นหนึ่งในสี่ผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ร่วมกับ โหยว, เค่อฮุยฉวน และสเตฟานี ซู ซึ่งชิงรางวัลนักแสดงสมทบหญิงสาขาเดียวกับ เจมี ลี เคอร์ติสเคอร์ติส ซึ่งเป็นที่รู้จักในอาชีพของเธอก่อนหน้านี้ในฉายา "เดอะ บอดี้" จากร่างกายที่เพรียวบางของเธอ แต่เธอกลับเลือกที่จะทำลายภาพลักษณ์นั้นโดยสิ้นเชิง กับบทสาวใหญ่สวมบ๊อบหน้าบูดบึ้ง ที่มาพร้อมคอเต่าสีมัสตาร์ด และเสื้อกั๊กสเวตเตอร์สีเหลืองมะนาว“ฉันท้องไส้ปั่นป่วนมาตั้งแต่อายุ 11 ขวบ เมื่อคุณเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างกับเด็กผู้ชาย และร่างกายของตัวเอง และกางเกงยีนส์ก็รัดแน่นมาก” เธอเขียนบนอินสตาแกรมถึงความกดดันในการรักษารูปร่างให้สวยสมบูรณ์แบบมาตลอด จนมาถึงในหนังเรื่อง Everything Everywhere All at Once "ฉันตัดสินใจเลยที่จะละทิ้ง และปลดปล่อยกล้ามเนื้อทุกส่วนที่เคยกำแน่นเพื่อปกปิดความเป็นจริง นั่นแหละคือเป้าหมายของฉัน ฉันไม่เคยรู้สึกเป็นอิสระทางร่างกายและสร้างสรรค์มากไปกว่านี้อีกแล้ว"ตลอดทั้งเรื่อง เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผู้โดดเดี่ยวมีฉากการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กับตัวละครของโหยว เป็นการแสดงที่ไร้ขีดจำกัดของนักแสดงที่ทำงานมาตั้งแต่วัยรุ่นตอนปลาย “ฉันรักตัวละครตัวนี้ เพราะฉันรู้ว่าเธอเหงาแค่ไหน และฉันรู้ว่าเธอถูกลืมมากแค่ไหน ฉันเข้าใจว่าภายในตัวเธอมีสวนอะไรบางอย่างที่คล้ายกัน”เคอร์ติสเอาชนะผู้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำ แองเจลา บาสเซ็ตต์ ("Black Panther: Wakanda Forever), เคอร์รี่ คอนโดดอน ("The Banshees of Inisherin"), ฮง เชา ("The Whale") และซู นักแสดงร่วมของเธอเองเคอร์ติสเกิดที่ลอสแองเจลิสในเดือนพฤศจิกายน ปี 1958 แต่พ่อแม่ของเธอหย่าขาดจากกันเพียงไม่กี่ปีต่อมา และเธอได้รับการเลี้ยงดูจากแม่และพ่อเลี้ยงที่เป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นหลังจากชีวิตไฮสคูลที่ย้ายโรงเรียนหลายแห่ง และจบลงที่โรงเรียนประจำชั้นแนวหน้าชายฝั่งตะวันออก เคอร์ติส เคยไปเรียนการแสดงที่มหาวิทยาลัย แต่สุดท้ายก็เรียนได้แค่ภาคเรียนเดียว เพราะตัดสินใจออกมาทำงานเต็มตัวแทนการเปิดตัวภาพยนตร์ของเธอมาในบทนางเอกลอรี สโตรดในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง "Halloween" ในปี 1978 ซึ่งเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในบ็อกซ์ออฟฟิศที่จะสร้างภาคต่ออีกหลายภาคผู้อำนวยการสร้างเดบร้า ฮิลล์ยอมรับว่าเธอจ้างเคอร์ติสเพราะแม่ของ เคอร์ติส อย่าง เจเน็ต ลีห์ เคยแสดงภาพยนตร์เขย่าขวัญระดับตำนานเรื่อง "Psycho" ของฮิตช์ค็อก และในบทตัวละครที่เสียชีวิตด้วยน้ำมือของนอร์แมน เบทส์ในฉากอาบน้ำอันโด่งดังบทบาทดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในบทบาทที่โดดเด่นที่สุดของ เคอร์ติส และยังเป็นบทที่เธอแสดงซ้ำล่าสุดในภาพยนตร์เรื่อง "Halloween Ends" ในปี 2022ตั้งแต่นั้นมา เธอได้แสดงบทบาทในภาพยนตร์และโทรทัศน์หลายสิบเรื่อง ตั้งแต่ภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่อง Trading Places ในปี 1983 ไปจนถึงเรื่อง A Fish Called Wanda ในปี 1988 ประกบเควิน ไคลน์ ไปจนถึงภาพยนตร์สายลับเรื่อง True Lies แสดงร่วมกับชวาร์เซเน็กเกอร์ในปี 1994 ไปจนถึง Scream Queens ทางทีวี "เธอเพิ่งแสดงในภาพยนตร์สืบสวนสอบสวนเรื่อง "Knives Out" ของ ไรอัน จอห์นสันในปี 2003 เธอได้แสดงร่วมกับ ลินด์ซีย์ โลฮานในรีเมคยอดนิยมของ "Freaky Friday" ซึ่งมีการสลับร่างของแม่และลูกสาวอย่างน่าอัศจรรย์สำหรับโปรเจ็กต์ที่กำลังจะมาถึง เคอร์ติสมีกำหนดจะแสดงในภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวิดีโอเกม "Borderland" ร่วมกับเคต แบลนเชตต์ และในซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่สร้างจากเรื่องลึกลับของเคย์ สการ์เพตตาที่เขียนโดยแพทริเซีย คอร์นเวลล์เคอร์ติสแต่งงานกับนักแสดง/ผู้กำกับ/นักเขียนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ คริสโตเฟอร์ เกสต์ (“This Is Spinal Tap”) ตั้งแต่ปี 1984 ทั้งคู่มีลูกสองคนคือแอนนี่และรูบี้