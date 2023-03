“หนิง ปณิตา” ซึ้งใจ “อั้ม พัชราภา” และแก๊งเพื่อนรวมตัวปลอบใจหลังเจอวิกฤติครอบครัว

หลังจากที่ “หนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ” ออกมายอมรับว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาในครอบครัวเกิดความร้าวฉานกับสามี “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” ก็ทำเอาเพื่อนๆแห่ส่งกำลังใจกันยกใหญ่ โดยเฉพาะเพื่อนซี้อย่าง “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ที่ก่อนหน้านี้ก็ส่งดอกไม้ไปให้กำลังใจ ล่าสุดก็รวมตัวแก๊งเพื่อนไปเจอหน้าพูดคุยกันถึงที่ โดยมีทั้ง “ตอง ภัครมัย โปตระนันท์” , “ชาย อานันทวีป”, ป็อบ คำเกษม” และเพื่อนสนิท “ยุ้ย ณัฏฐาพร อคุสุวรรณ” ซึ่ง หนิง ปณิตา ก็ซึ้งใจพร้อมโพสต์แคปชันว่า “A true friend is someone who will always love you” ( เพื่อนแท้คือคนที่จะรักเราเสมอ ) งานนี้เพื่อนๆเลยเข้ามาคอมเมนท์ส่งหัวใจให้รัวพร้อมบอกรัก เรียกได้ว่ามิตรภาพของแก๊งนี้ ทำเอาแฟนๆซึ้งใจไปด้วยทีเดียว